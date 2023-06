Az egészség megóvása és a szerelem kibontakozása érdekében minden bizonnyal Tiszalökön is sokan vesznek majd részt a Szent Iván-napi tűzugráson június 23-án a város főterén. Előtte azonban Buzogány Béla Színháza bemutatja a Hölgyinvázió című műsort 19.30-tól. A tűzugrás után 22 órától is vár program az érdeklődőkre, a Tűzlovagok mutatják be látványos pirotechnikai műsorukat egyedülálló zsonglőr elemekkel.