Június 10-én, szombaton a mátészalkai Szalkay László téren kerül megrendezésre a Richter Egészségváros. Az egészségtudatosságot és betegségmegelőzést népszerűsítő rendezvénysorozat lehetőséget biztosít arra, hogy ingyen, előzetes időpont egyeztetése nélkül vegyenek részt a helyi lakosok egészségügyi szűréseken, tanácsadásokon. A részvétellel ugyanakkor nemcsak a saját egészségükért tehetnek az eseményre látogatók, de a Mátészalkai Kórházat is támogathatják. Hiszen minden szűrésért, tanácsadásért, meghallgatott előadásért idén tavasztól megemelt, 500 forint értékű adományponttal bővül a Richter Gedeon Nyrt. által felajánlott 3.500.000 forintos alapadomány. A lakosság aktivitásán múlik, hogy sikerül-e elérni a nap végén a kitűzött adománycélt: az ultrahang készülék beszerzését.

A mátészalkai Richter Egészségváros programon a szervezők több mint 30 sátorban ingyenes szűrésekkel, egészségügyi tanácsadásokkal, ismeretterjesztő előadásokkal, fitnesz- és családi programokkal várják a fiatalokat, felnőtteket és időseket egyaránt.

„14 évvel ezelőtt indítottuk útjára hiánypótló programunkat, mely a magyar lakosok egészségtudatosságának erősítésére, a prevenció fontosságának hangsúlyozására és a rendszeres szűrés jelentőségére hívja fel a figyelmet. Az Egészségváros nemcsak missziójában egyedi, de abban is, hogy segítségével egy nap alatt tudunk lehetőséget nyújtani az egészség megőrzéséhez kapcsolódó előadások, beszélgetések meghallgatására, valamint fontos szűréseken és tanácsadásokon való részvételre is. Mindezt várakozási idő, időpontfoglalás nélkül, ingyenesen. Ahhoz, hogy minél nagyobb mértékben tudjuk támogatni a hazai egészségügyet, a korábbi 300 forintról 500 forintra emeltük az aktivitásokért járó adománypontok összegét, a rendezvényre történő első belépésért pedig dupla, 1.000 forint értékű adománypontot adunk” – nyilatkozta Gál-Olasz Sarolta, a Richter Gedeon Nyrt. PR és kormányzati kapcsolatok osztály csoportvezetője.

A programsorozatnak június 10-én Mátészalka lesz a 97. állomása. A résztvevők aktivitásukkal a Mátészalkai Kórházat támogathatják, és növelhetik a Richter által felajánlott 3,5 millió forintos alapadományt. Az eddigi eseményeken összesen több mint 218 ezren vettek részt az ingyenes szűréseken, tanácsadásokon, melynek köszönhetően a programban eddig résztvevő egészségügyi intézmények összesen már több mint 530 millió forint támogatást kaptak a magyar gyógyszergyártó vállalattól.

„Rendkívüli megtiszteltetés érte városunkat, amikor a Richter úgy döntött, hogy Egészségváros kezdeményezésük egyik állomása idén tavasszal Mátészalka lesz. Ahhoz, hogy június 10-én minél magasabb összeggel sikerüljön támogatni a Mátészalkai Kórházat, a lakosság összefogására van szükség. Így minden mátészalkai lakost arra kérek, hogy vegyen részt a Szalkay László téren megrendezésre kerülő prevenciós programon, és részvételével segítse elő a kórház adománycéljának megvalósulását” - tette hozzá Dr. Hanusi Péter, Mátészalka polgármestere.

Ingyenes szűrések és tanácsadások

A szűrések, tanácsadások és előadások mellett ingyenesen elérhető számos szűrés – mint például prosztataszűrés (PSA), csontritkulásszűrés, koleszterinszint - és vérnyomásmérés, szív- és érrendszeri kockázatokhoz kapcsolódó felmérés, érszűkület-vizsgálat, neuropátiaszűrés cukorbetegeknek.

A Mátészalkai Kórház jóvoltából vércukorméréssel is bővül az igénybe vehető szűrések listája.

Ezen felül minden korosztály számára fontos egészségügyi tanácsadások vehetők igénybe nőgyógyászati témakörben (fogamzásgátlás, változókor, kismama-tanácsadás, meddőség, mell-önvizsgálat), memóriazavarral, szorongással, diabetológiával, depresszióval kapcsolatos kérdésekben, illetve gyógyszerészeti témákban is.

A gyógytorna sátorban az óránként induló foglalkozások mellett egész napos tanácsadással állnak rendelkezésre a szakemberek a helyszínre látogatók számára. Az Országos Vérellátó Szolgálat szakembereinek köszönhetően 9.00 – 12.00 között a Művelődési Házban véradás is lesz, amivel szintén 500 forint értékű adománypontok gyűjthetők a helyi egészségügyi intézménynek.

„Ahhoz, hogy egy vármegye vagy egy város lakosságának egészségi állapota javuljon, rengeteg időre, energiára és számos prevenciós programra van szükség, de úgy gondoljuk, hogy együttes erővel a kezdő lépések könnyebben megtehetők, és a célok hamarabb elérhetők. Ezért is tartom nagyon fontosnak azt, hogy most Mátészalkára érkezik a Richter Egészségváros júniusban. A kilátogatók szakembereinktől kaphatnak segítséget ahhoz, hogy tegyenek az egészségük érdekében, legyen ez akár leszokás a dohányzásról, az egészségesebb táplálkozás egészségesebben, vagy éppen a számukra ideális testmozgás kiválasztása. A mindennapok célja továbbra is az, hogy tudatosítsuk embertársainkban, nemcsak az életmódon, hanem a szemléleten is változtatni kell egy egészségesebb életért” – nyilatkozta Dr. Szűcs Attila, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház főigazgatója.

Tartalmas egészségprogramok mindenkinek

A Richter Egészségváros Mátészalkán is az Egészségsétával kezdődik, melynek résztvevői fejenként 1.500 forint értékű részvételi ponttal járulnak hozzá az adomány gyarapításához. A közös séta 9 órakor indul a kórház előtti kis parkolóból, így a résztvevők együtt érkezhetnek a hivatalos megnyitóra, a Szalkay László térre.

A Richter a Nőkért sátorban Szily Nóra közismert pszichológus a hétköznapok során hasznosítható megküzdési stratégiákról, valamint a 40 éves kor felett életünket övező fontos kérdésekről, míg Jaksity Kata a lelki egyensúly megőrzéséről tart motivációs előadásokat. Molnár Andi táncművész és Katus Attila aerobik-világbajnok életmódtanácsait is meghallgathatják a helyszínre érkezők. Az UNICEF a gyermekek jogait érintő előadással, a KórházSuli pedig a tartósan beteg gyerekek oktatási rehabilitációjáról szóló előadással készül a résztvevők számára

Az Agora előadósátorban a Mátészalkai Kórház szakemberei előadásaik során olyan témákat járnak körbe, melyek hasznos információval szolgálnak az egészségtudatos mindennapokhoz és a preventív szemlélet kialakításához. Szó lesz többek között a csontritkulás megelőzéséről és kezeléséről, a memória működéséről, illetve a lelki egészség fontosságáról is.

Az egészségtudatosság és prevenció mellett szórakozásra is lesz lehetőség: 9:45-től Katus Attila mozgatja meg az érdeklődőket a színpad előtt, 14:30-kor pedig a Groovehouse lép az Egészségváros színpadára. A legkisebbek kikapcsolódásáról játszóház, gyermeksarok, interaktív élményszoba és bábszínház gondoskodik majd.

Online pontgyűjtés a Mátészalkai Kórház számára

A Richter idén is gondoskodik arról, hogy azok is részesei lehessenek az eseménynek, akik nem tudnak a helyszínre látogatni, személyesen részt venni az Egészségvároson. A Richter Egészségváros – Mátészalka hivatalos Facebook eseményben szinte folyamatosan követhetők lesznek élőben az egészségmegőrzéshez kapcsolódó beszélgetések és előadások.

Így azok is tehetnek a saját egészségük megőrzéséért, akik nem tudnak kijönni a Szalkay László térre, és az előadások aktív követésével a kórháznak szánt alapadomány összegét is gyarapíthatják, hiszen a virtuális pontok is 500-500 forinttal növelik a nap végén a 3.500.000 forint értékű alapadomány összegét. Ezáltal, közös erővel valósulhat meg a célul kitűzött ultrahang készülék beszerzése.

