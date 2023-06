Évek alatt azt tapasztaltuk, hogy Medárdból nem lenne hiteles időjárás előrejelző, hiszen igen kevés alkalommal jött be a jóslata. Azonban most úgy néz ki, hogy beletrafált, nem kegyelmez, hiszen már négy napja hol kevésbé esik, hol pedig nagyon szakad az eső. Bár Medárd-nap még csak csütörtökön volt, de azért reméljük, nem kell 40 napig esőkabátot, esernyőt magunknál cipelni. De Kern András örök érvényű slágere most is a fülünkben csenghet:

Esik mocskosul az eső

Mennyit esik, piszkosul esik

Rémesen esik, őrület, ennyi esőt

Esik piszkosul az eső

Fú, de esik, lököttül esik

Esik az eső, úgy éljek, nincs jó idő