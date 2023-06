szon.hu PODCAST 1 órája

Mibe fektessük megtakarításainkat?

Az állampapír hozama továbbra is kamatmentes marad, s a nyugdíjcélú megtakarításokra nem kell kifizetni sem a kamatadót, sem a most bevezetett 13 százalékos szochót bizonyos feltételek teljesülése esetén; hat ilyen megtakarítási forma létezik. Ingatlant, aranyat még mindig érdemes vásárolni, ha hosszú távon szeretnénk befektetni. Ezekről is beszélt Vincze Sándor nyíregyházi pénzügyi tanácsadó a mai podcastben.

