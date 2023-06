– Én is a köszönettel szeretném kezdeni. Köszönöm a Richter Gedeonnak, hogy támogatják, segítik Mátészalkát és a vármegyénket. Egyben gratulálok is a cégnek ezért a programért, mely már óriási hagyományokkal rendelkezik – fogalmazott köszöntőjében dr. Szűcs Attila. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház főigazgatója hozzátette, a világhírű magyar gyógyszergyártó cég ezzel az országos programsorozattal példát mutat a hazai cégeknek is arról, mit is jelent a társadalmi felelősségvállalás.

– Azzal, hogy itt vagyunk, mi magunk is példát mutatunk az egyéni felelősségvállalásról. Természetesen tagkórházainkban mindent megteszünk a betegeinkért, de nem az a jó szemlélet, hogy „itt vagyok, gyógyítsatok meg”, hanem a megelőzés fontosságára is fel szeretném hívni a figyelmet – hangsúlyozta dr. Szűcs Attila. Kiemelte, fontos a prevenció, a mozgás, a helyes táplálkozás és az egészséges életmód is.

– Ez a program is ezt a szemléletmódot szeretné erősíteni, éppen ezért is fontos, hogy minél többen itt legyünk ma – fogalmazott.

A Szalkay László téren egész nap gyűjthették az adománypontokat a Richter Egészségváros programon résztvevők a helyi egészségügyi intézmény számára. Az egészségtudatosságot és betegségmegelőzést népszerűsítő országjáró prevenciós programsorozat 97. állomásán huszonkét fontos szűrésen és tanácsadáson vehettek részt, továbbá számos egészséges életmódhoz kapcsolódó előadást is meghallgathattak az érdeklődők. A résztvevők saját egészségük megőrzése mellett a mátészalkai kórházért is tehettek, hiszen minden egyes szűrésért, tanácsadásért, valamint élőben vagy online meghallgatott előadásért 500 forintot érő adományponttal gyarapíthatták a Richter által felajánlott 3 és félmillió forintos alapadományt.

A közel nyolcvan esztendős Balogh Zolán elmondta lapunknak, nagyon fontosnak tartja ezt a programot. Rendszeresen jár szűrésekre, mert az évek előrehaladtával egyre fontosabbá válik az egészség.

Muszka Lászlóné is ezt erősítette meg. – Hatvanhat éves vagyok, és szeretnék minél több szűrővizsgálatot kipróbálni. Nagyon jó kezdeményezésnek tartom ezt a napot, minél több ilyenre lenne szükség – mondta a mátészalkai hölgy.

A szűrések, tanácsadások és előadások mellett ingyenesen elérhető volt számos szűrés, mint például a prosztata- (PSA), a csontritkulásszűrés, a koleszterinszint - és vérnyomásmérés, a szív- és érrendszeri kockázatokhoz kapcsolódó felmérés, az érszűkület-vizsgálat, illetve a neuropátiaszűrés cukorbetegeknek.A mátészalkai kórház jóvoltából pedig vércukorméréssel is bővült az igénybe vehető szűrések listája. Ezen felül minden korosztály számára fontos egészségügyi tanácsokat adtak nőgyógyászati témakörben (fogamzásgátlás, változókor, kismama-tanácsadás, meddőség, mell-önvizsgálat), memóriazavarral, szorongással, diabetológiával, depresszióval kapcsolatos kérdésekben, illetve gyógyszerészeti témákban is.

Az úgynevezett Agora sátorban érdekes egészségügyi beszélgetéseken vehettek részt az érdeklődők, a Richter a Nőkért sátorban pedig az UNICEF képviselőinek, Jaksity Katának, Szily Nórának és Molnár Andinak az előadásait hallgathatták meg az Egészségváros résztvevői.



Mátészalka lakossági összefogásának köszönhetően a nap végére rekord összegű, összesen 19.018.000 forint adomány gyűlt össze, amelyből egy ultrahang-készüléket fog vásárolni a kórház.

TG