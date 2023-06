Nem munkahely, hanem életközösség

Horváth Illés, a teátrum művészeti vezetője arról beszélt, hogy a járvány után nem várt helyről érkeztek súlyos pofonok, a társulat pedig nemcsak, hogy beleállt ezekbe, de erőt is merített a nehézségekből.

– A fájdalmat és sok sérülést okozó gyomrosok után még extra terheket is tettünk a vállunkra, de ezeket is elbírtuk. Megmutattuk, hogy merünk és képesek vagyunk eredetinek lenni, és nem pusztán a kitaposott ösvényen járni. Kisebb játszóhelyekre szorultunk, de a fizikai beszűkülés nem okozott szellemi beszűkülést, és minden műfajban elkényeztettük a nézőinket. A saját tehetségtőkénket kamatoztattuk, és tettük mindezt úgy, hogy bármely város bármely színháza megirigyelheti – mondta Horváth Illés, aki egy problémát is felvetett. – Rendkívül különböző emberek dolgoznak itt, ez pedig sokszor teremt nehéz helyzeteket. Mindig helyt kell állnunk, és bizony, fáradunk, s így megjelenhet a teremtő energia legnagyobb ellensége, a keserűség. Ez nem egy munkahely, hanem egy életközösség, nekünk pedig együtt kell dolgoznunk. Nem tudjuk, mi áll előttünk, de azt gondolom, keskeny lesz az út, amin csak úgy jutunk át, ha egymásba kapaszkodunk. Legyünk egymásnak jó társai, hiszen mi egy társulat tagjai vagyunk – tette hozzá.

Felértékelődött a színház szerepe

– Két korábbi után rögtön jött egy újabb nehéz év, az energiaválság pedig az önkormányzatot sem kímélte. De tudtuk, hogy egy ilyen időszakban még nagyobb szükség van kulturális élményekre, ezért a színház volt a legrövidebb ideig zárva – mondta dr. Kovács Ferenc, a megyeszékhely polgármestere. Megköszönte a színvonalas előadásokat, s hozzátette: ez a város szereti a színházat, Nyíregyháza nívódíját pedig Illyés Ákosnak adta át.

Illyés Ákos az év színésze

A teátrum történetében most fordult elő harmadszor, hogy olyan művész kapta a Móricz-díjat, aki egy évvel korábban érkezett: a társulat tagjainak döntése alapján az elismerést az idén Tar Dániel vehette át. A hagyományoknak megfelelően ezúttal is olvasóink döntötték el, hogy ki legyen az év színésze: voksolni a szon.hu oldalon és a lapunkból kivágott szelvényen is lehetett, a május 31-én lezárult szavazás eredményeként pedig Illyés Ákos vehette át az értékes ajándékokat. SZA

Bemutató a Rózsakertben

Elhangzott: a következő évadban számos idei sikerdarab repertoáron marad, a nagyszínpadon négy bemutatót terveznek (Delila, Életrevalók, Bolha a fülbe és Don Juan). Újdonság, hogy a Rózsakertben is lesz egy bemutató, mégpedig az Anconai szerelmeseké. A kamarában is négy premier lesz: Az öreg hölgy látogatása, Családi Játszmák, Macskajáték, illetve Nők az idegösszeomlás szélén. A gyerekek a Pinokkió, a Szépség és a szörnyeteg, a Bogyó és babóca, valamint a Hét tenger meséje című előadásokat láthatják majd.

Ténybox: Elismerések

A Hátsó Színpad Alapítvány díját Fülöp Angéla és Kovács Katalin megosztva kapták

A Lipót-díjat Jenei Judit, Tary Patrícia és Kiss Eszter Júlia vehették át

A Pro Teatrum-díjat Gulyás Attila érdemelte ki

Az Aranyceruza-díj Fülöp Angéláé lett

Az Aranykalapács-díjat Sárközi István kapta meg

Az évad nézője Oroszné Herczegh Anna lett