Július 3-án, hétfőn kezdődik az Északi temető Korányi úti bejáratának felújítása. A biztonságos be- és kilépést előtérbe helyező beruházás idején gépjárművel kizárólag a Pazonyi úti bejáraton lehet közlekedni, gyalogosan továbbra is használható a Korányi úti kiskapu és a főbejárat, valamint a Pazonyi úti bejárat is – tette közzé a nyiregyhaza.hu. Hozzátették: a tervek szerint augusztus közepéig tartó munkák során kiszélesítik a jelenlegi bejáratot, áthelyezik a kerítést, kiépítik a beléptetőrendszert és a kapcsolódó közműveket, továbbá elkülönítik a gyalogos- és a gépjárműforgalmat, hogy biztonságos legyen a közlekedés az érintett bejáratnál is.

KM