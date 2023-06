Színes gyermeknapi programokkal várták a kicsiket és nagyobbakat Pátyodon, ahol az önkormányzat jóvoltából többek között Gregus Anikó koncertjén is részt vehettek a helyi, illetve a szatmári településen tanuló gyerekek. Buborékparti, cukorágyú, tűzoltó bemutató és ügyességi versenyek is színesítették a délutánt. Nem maradhatott el az arcfestés, a csillámtetkó és az ugrálóvár sem. Finom ételekkel és italokkal is kedveskedtek a kicsiknek.