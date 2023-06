A Váci Mihály Gimnázium 11. a osztályában tartott beiskolázási előadást Körei László, a Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ központvezetője, aki a Nyíregyházi Egyetem sokszínű képzési palettáját és a gondoskodó, esélyteremtő egyetem misszióját mutatta be.

– Ott kell lennünk a lehető legtöbb helyen. Már a 11. osztályosok között is! Időben motiváljuk a fiatalokat, felkeltve az érdeklődést, hogy miért is érdemes a Nyíregyházi Egyetemet választani? A magunk erősségeit és lehetőségeit mutattam be hiteles példákkal. Kellő vonzerővel megjelenni a mai fiatalok előtt: ez lehet a hatékony és eredményes beiskolázás kulcstényezője.

Én nagyon komolyan veszem ezt a tevékenységet, ami közel áll a habitusomhoz. Úgy érzem, ha egyetemünk fenntartható jövőjéért többet tudok tenni, akkor azt nem lehet halogatni. A következő napokban további négy vidéki középiskolába készülök - mondta a központvezető.

KM