Az Északi Agrárszakképzési Centrum Vay Ádám Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban találkoztak nemrégiben az 1983-ban végzett III. B osztály tagjai. A növénytermesztő-gépész végzettségű öregdiákokat Zsíros László igazgatóhelyettes tájékoztatta az intézmény jelenlegi képzési struktúrájáról. Az egykori osztályfőnök, Barsy Csabáné felidézte, milyen harmonikus viszony jellemezte akkoriban a tanárok és a diákok együttműködését a kölcsönös tisztelet és megbecsülés jegyében.

Bejárták az intézményt

A jubileumi osztálytalálkozón számtalan élményt idéztek fel a tanítási órákról, az iskola szépítéséről, a gyakorlati foglalkozásokról, a szabadidős programokról, a sportról, a kollégiumi életről, majd a családra, gyerekekre, unokákra és nem utolsósorban a szakmára, a technikai fejlődésre terelődött a szó. Az egyik diák elhozta az ellenőrző könyvét. Sok szép érdemjegy pihent a lapokon, de a szülői értekezletek témái is kikukucskáltak a könyvecske lapjaiból. Most, negyven évvel később, egy osztályfőnöki dicséret is belekerült, a jelenlévő tanárok kézjegyével hitelesítve!

A vendégek bejárták az elméleti és a gyakorlati oktatás, a kollégium, a kertészeti, az állattelepi, a gépészeti helyszíneket, elismerően bólogattak a korszerű gépek, a jól felszerelt tantermek, az informatikai eszközök és a kényelmes kollégiumi szobák láttán. A mezőgazdasági szakmákat élethivatásul választók emléklapot vettek át Zsíros Lászlótól és a főszervezőtől, majd megígérték, hogy öt év múlva ismét visszatérnek a Vayba.

KM