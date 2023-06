– Ebben a félévben22 fiatal kap ösztöndíjat. A nyíregyházi önkormányzat támogatásával most 25-40 ezer forint közötti összegeket kaptak a hallgatók, összesen 850 ezer forintot osztottunk szét a pályázók között, akiknek a tanulmányi eredményét és a szociális helyzetét vettük figyelembe a pályázat elbírálásakor – mondta el dr. Kovács Zoltán. Hozzátette: az őszi félévben mindig nagyobb számú pályázó nyújtja be igényét a támogatásra, most kevesebb volt a beérkező kérelem, mint ősszel, így mindenkit támogatni tudtak.

A közalapítványt a város alapította 1996-ban azzal a céllal, hogy a tehetséges fiatalok tanulmányi költségeihez hozzájáruljon.

– Ma is ugyanez a cél – mondta el Jászai Menyhért alpolgármester, aki kiemelte, a városnak fontosak a fiatalok, ők jelentik a jövőt, ezért is áll több lábon a szociális támogatások rendszere a megyeszékhelyen. A felsőoktatásban tanulók részére további lehetőséget jelent a Bursa Hungarica pályázat, amihez Nyíregyháza is csatlakozott.

A hallgatókat is megkérdeztük, mire fordítják az egyszeri támogatást. Elmondták, többük nem először pályázott. Volt, aki a családi büdzsébe rakja be az összeget, hiszen tanév közben a szülei finanszírozzák tanulmányait, most pedig ő teszi be ezt az összeget a közösbe.

