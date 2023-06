Azt írták, a beruházásra azért volt szükség, mert az elmúlt években az időjárási körülmények visszatérő problémákat okoztak.

A rekonstrukció során zárt csapadékvíz-elvezetőt építettek ki, de a beruházás magában foglalta a sérült közúthálózat burkolatának helyreállítását is.

A meglévővel azonos nyomvonalon új csőcsatornát alakítottak ki a víznyelők és a bekötővezetékek felújításával, cseréjével, a vezetéket szintben keresztező közműveket pedig kiváltották.

Mindezek mellett egy úgynevezett kombinált torkolati műtárgyat is létrehoztak, amely alkalmas a levezetendő csapadékvíz előírás szerinti előtisztítására, a homok és a hordalék visszatartására, továbbá a szükséges kizárást is biztosítani tudja - ismertették.

A projekt során csaknem 530 méternyi belvíz- és csapadékvízvédelmi létesítményt építettek.

A beruházáshoz szükséges teljes összeget Nyíregyháza önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázatán nyerte el.

- MTI -