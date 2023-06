Két őzikét fogadott be házuk udvarára dr. Kiss Csaba háziorvos, aki nemcsak az embereket gyógyítja: gyakran ment bajba jutott madarakat is. A két őzike más-más helyről érkezett: az egyik egészséges, de árván maradt, a másik pedig egy fűkaszával dolgozó traktorral találkozott. Mind a négy lába megsebesült, dr. Kiss Csaba most, az operáció után a felerősítésén fáradozik. Beszélgetésünkbe elmondta, hogy az őzek mellett most baglyok, és más madarak is náluk laknak ideiglenesen, és arról is beszélt, milyen sok türelem kell a gyógyulóban lévő vadakhoz.