A sokak által mumusként aposztrofált szénhidrátról, és az egyik alapvető élelmiszerről, a kenyérről beszélgettünk, és arról, hogy tulajdonképpen mi is az a vadkovász és milyen élettani hatásai vannak. Szabó Mónika mesélt arról is, hogy egy jó minőségű kenyér sokféle vitamin és rostforrás. Részletezte, hogy mi a különbség egy sima kenyér és a vadkovászos kenyér között, hogy hogyan dolgoznak a vadkovászos kenyérben a gombák, baktériumok, tulajdonképpen egy előemésztett pékáruról van szó, aminek pro-biotikus hatása is van, és a glutén intoleranciával küszködők, cukorbetegek is nyugodtan fogyaszthatják. Hogy hogyan tároljuk a kenyereket, hogy sokáig elálljon, vagy hogy milyen élelmiszereket kellene fogyasztanunk az egészségünk érdekében, ez is kiderül a podcastből.