Ismét bizonyították a Nyíregyházi Polgárőr Egyesületek emberségüket, s azt, hogy számukra nem csupán a közbiztonság fontos, hanem az önzetlen segítségnyújtás is. A napokban az ÉFOÉSZ Koszorú utcai telephelyén adtak át gyermekeknek adományt. Különböző egyesületek összefogásával íróeszközöket, irodaszereket, játékokat kaptak a gyerekek, a kezdeményezés híre pedig eljutott Gajdos Lászlóhoz, a Nyíregyházi Állatpark igazgatójához is, aki belépőjegyekkel járult hozzá az akció sikeréhez, elismerve ezzel munkájukat és az adományozás fontosságát is. A polgárőrség számára az önkéntes szolgálataik mellett mindig is fontos volt a segítségnyújtás, hiszen lényeges a példamutatás és a megbízhatóság, ugyanis ha a fiatalabb generációk ezt látják, még hatékonyabban tudnak együttműködni. Az utánpótlás így olyan mintát sajátíthat el, mely nemes, örökérvényű, becsülendő és kiváló értékrendet képvisel. A Nyíregyházi Polgárőr Egyesületekről elmondhatjuk, hogy emberségből újra bizonyítottak. Az adományokat Csományné Pados Andrea intézményvezető vette át Béres Bélától, a Sóstói Polgárőr Egyesület alelnökétől és Kocsik Ágnestől, a Nyíregyházi Polgárőr Egyesületek koordinációs iroda vezetőjétől.