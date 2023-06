A napokban is érdemes ellátogatni Csengerbe, hiszen a történelmi és organikus épületek mellett rengeteg színes virággal is találkozhat, aki szán egy kis időt rá, hogy gyalogszerrel fedezze fel a szatmári várost. Ám nem csak a turisták, a helyiek is szívesen fedezik fel újra és újra a városközpont gyönyörű virágait. Így tett Cintia, Nóri és Kevin is, akik előszeretettel tesznek egy-egy sétát ezernyi rózsa társaságában.