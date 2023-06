– Az energiahatékonyság, a környezetvédelem az elmúlt 12 évben kiemelt feladatunk volt. Ennek jegyében korszerűsítettük az intézményeinket, az épületeket, cseréltük gázüzeműre az autóbuszokat, építettünk kerékpárutakat, indítottuk el a fásítást, most pedig örömmel csatlakoztunk a CYEB LED-csere-programjához – mondta a szerdai sajtótájékoztatón dr. Kovács Ferenc. Nyíregyháza polgármestere hangsúlyozta: az önkormányzat után most a lakosságon a sor, hogy csökkenthessék az energiafogyasztásukat és ezzel együtt a villanyszámlájuk összegét.

Jelentős megtakarítás

– Nyíregyházán több mint 50 ezer háztartás van, a program pedig arra ad lehetőséget, hogy mindannyian hozzájuthassanak a LED-izzókhoz. Ez egyetlen forintba sem kerül, a feltétel, hogy a ledcsere.hu oldalon augusztus 15-ig regisztráljanak, töltsék ki az adatokat, töltsék fel a kért dokumentumokat – említette a feltételekről a városvezető, aki nyomatékosította: csak az regisztrálhat, aminek a nevén van a villanyszámla. Nagyon fontos, hogy minél többen csatlakozzanak a programhoz, hiszen a jelentős költségcsökkentés mellett sokat tesznek a környezetvédelemért, továbbá a CYEB egy helyi oktatási intézménynek ajánlott fel támogatást – sorolta a további előnyöket dr. Kovács Ferenc. Az önkormányzat azt is vállalta, hogy segít az izzók kiosztásában, ami várhatóan november elején lesz.

Regisztrálni augusztus 15-ig kell!

A háztartások energiafelhasználásának átlagosan harminc százalékát teszi ki a villanyfogyasztás. A regisztráció során a várható megtakarítást is kiszámolja a rendszer, ez világításnál általában akár a 90 százalékot is elérheti. Ha mindehhez hozzávesszük, hogy a 2 ezer forintos átlagárú – saját fejlesztésű, kereskedelmi forgalomban nem kapható – LED-izzókat ingyen adjuk, javaslom én is, hogy éljenek a lehetőséggel – hangsúlyozta Meixner István.

A CYEB Energiakereskedő Kft. kiemelt ügyfélkapcsolatok igazgatója hozzátette: az igénylés feltétele, hogy az átvételkor egy elismervényt kell aláírnia a tulajdonosnak, aki vállalja, hogy legalább két éven keresztül használja háztartásában az ingyenes izzókat. Meixner István kifejtette: a LED fényforrások használata jelentős csökkenést jelent a villanyszámlákban és a csaknem 10 éves élettartamnak köszönhetően használója sokkal kevesebb hulladékot termel, mint tenné hagyományos égővel. A korszerű és a programban ingyenes fényforráshoz csak az juthat hozzá, aki regisztrál. S jut izzó mindenkinek!

– A program számolja ki, hogy az áramfogyasztás, az otthonunkban található izzók száma és használati ideje után hány ingyenes LED-izzót kap az adott háztartás – fogalmazott az igazgató. – Az a település, ahol a háztartások legalább 20 százaléka regisztrál és átveszi a csomagot, Zöld bajnok címet kap, s megkapja az átvett izzónként felajánlott 5 forintot a kedvezményezett oktatási intézmény, továbbá a bajnokok között kisorsolunk egy hatmillió forintos fődíjat – tette hozzá.

