Az történt, hogy vettem a piacon sárgabarackot, és mivel már magozott meggyben is, és pl. dióbélben is találtam már összetört magdarabokat, így óvatos duhaj módjára közelítettem meg a problémát! Mit ad Isten, jó volt a megérzésem (nézzétek meg jól a fotón), megmostam a teljesen egészséges barackokat, majd miután szétnyitottam őket, körülbelül minden másodikban kettétörve lapultak a magok! Törtünk már össze barackmagot, tudjuk, hogy az a csupasz kezecskénkkel nem törhető!! Kalapáccsal is rácsapva, a szemünk, vagy akár ablaküvegünk törik a szétrepülő barack, és/vagy kalapácsdaraboktól, (én vagyok ilyen ügyes), de szem nem marad szárazon az tuti! Vagy a sírástól, vagy a nevetéstől... Na de mi töri össze belül ekkora erővel (a fizika törvényeit nem tudjuk kijátszani!) a teljesen ép barackban a magot úgy, hogy kívül nyoma sincs erőszaknak? - zárta posztját a férfi.

Forrás: F. S. - Nyíregyen Hallottam

"Van ugyebár az atombombánál is a maghasadás, nos most már az őszibarackban is..." - írta egy vicces kedvű kommentelő, egy másik pedig hozzátette: "A gyümölcs fákat virágzáskor, illetve érésig nagyon bőséges vízzel locsolják, árasztják, hogy egészséges, fejlett termés legyen. Ez az oka a magrepedésnek, a túl sok víz. Illetve a nitrogéntartalmú tápsó is okozhatja."

