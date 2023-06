Még az év elején szerzett kvótát több csapat a Nyíregyházi Egyetemen rendezett 16. Magyar Ifjúsági Robot Kupán. Ezzel részt vehettek a Varasdon lebonyolított Európai Ifjúsági Robot Kupán, ahol 20 országból 260 csapat mérte össze robotikai tudását a RoboCupJunior (RCJ) különböző versenyszámaiban.

– Magyarországot 12 csapat képviselte Horvátországban – közölte dr. Simon Béláné, az RCJ hazai képviselője. – A junioroknak a RoboCup Szövetség 2000-ben indította el a futballozó robotok (Soccer liga), a mentő robotok (Rescue liga) és a színpadi robotok (OnStage liga) versenyszámait.

A három fő liga tovább osztódott az elmúlt években korosztályonként és versenyenként. Így fordulhatott elő, hogy a 12 együttes Kisvárdáról, Nyíregyházáról, Debrecenből, Esztárról, Kisújszállásról, Törökszentmiklósról, Nyírpazonyból, Szegedről és Budapestről indult el Varasdra. Az izgalmas meccsek, mentési akciók és színpadi szereplések három napja után boldogan tértek haza hét dobogós helyezéssel és három különdíjjal.

Szabolcs-Szatmár-Beregből a Rescue CoSpace al-ligában második lett a Kisvárdai Szent László Katolikus Gimnázium, Technikum, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium és Óvoda Robotika szakkörének csapata. A Robotintelligencia Diákkör Nyíregyházi Egyetem BLM-Starters gárdája a Soccer Entry ligában Best Hardver Solution különdíjban részesült.

A Soccer ligában az Entry alkategóriában második lett az Irinyi Károly Általános Iskola Ve-Do csapata a hajdú-bihari Esztárról. A debreceni csapatok egy első helyezést és egy különdíjat szereztek az Agóra Tudományos Élményközpont Robotika műhelyének nevében a Rescue line és Rescue Maze alligákban. Az OnStage liga 5-9 éves korosztályában a Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola Ritmikus byte-ok nevű csapata nyert, míg a budapesti Eötvös Gimnázium Kreatív Műhelyének Roboteam együttese Best Innovation különdíjban részesült. A legkiemelkedőbb eredményt a Baptista Szeretetszolgálat törökszentmiklósi és kisújszállási intézményeinek diákjaiból álló alakulatok érték el: mind a három csapatuk a dobogó valamelyik fokára állhatott a záróeseményen. Abán Csaba informatikatanár Nyírpazonyból jár a Baptista Szeretetszolgálat oktatási intézményeibe robotikát tanítani. Említést érdemel még az ifj. Abán Csaba is, aki 6 éven át sok dicsőséget szerzett Magyarországnak RCJ versenyzőként a Rescue ligában. Az idén már mint egyetemi hallgató önkéntes szervezőként segítette az EURCJ2023 sikeres megrendezését.

Dr. Simon Béláné összegzésként elmondta, ilyen nagy sikerrel a magyar csapatok az elmúlt 16 év alatt a Hollandiában rendezett világbajnokságról tértek haza 2013-ban: akkor 6 együttes 5 díjat szerzett Eindhovenben, most a varasdi Európa-bajnokságon 10 díjat kapott a 12 gárda.

KM

Borítókép: A Nyíregyházi Egyetem töretlen népszerűségnek örvend a robotfoci | Illusztrációs fotó: KM