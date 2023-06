– Emlékszem, milyen szkeptikus volt mindenki az iskolaőri partnerség 2020-as indulásakor... Iskolarendőrségnek nevezték, rengeteg újságcikk, lakossági hozzászólás született arról, hogy militarizálni akarják az oktatási intézményeket, ami miatt több iskolaigazgató is kellőképpen elbizonytalanodott. Úgy gondolom, az elmúlt évek bebizonyították, hogy van létjogosultsága a programnak, hiszen az iskolaőrök jelenléte segíti a nyugodt szakmai munkát, és megelőzi, kezeli a rendbontásokat. Szabolcs-Szatmár-Beregben összesen 35 intézménnyel kötöttünk együttműködési megállapodást, ezek közül jelenleg egy – hodászi – iskola kivételével mindenhol van iskolaőr, szeptemberre pedig azt a státuszt is feltöltjük – hangsúlyozta köszöntőjében Farkas József dandártábornok, vármegyei rendőrfőkapitány azon a szerdai szakmai fórumon, melyen az iskolaőrök éves munkájáról számoltak be a rendőrség szakemberei, valamint az érintett intézmények képviselői.