A motivációnk az, amit mindenkinek meg kell értenie, hogy ők felelnek az egészségünkért és jólétünkért, amennyiben arra kerül a sor. Minél jobban érzik magukat munkájukban, minél több megbecsülést kapnak, annál jobb lesz a helyzet Magyarországon az egészségügyi és szociális szférában. A civil közösségek érdeke is, hogy összefogjunk és javítsunk a helyzeten, hiszen a célunk közös, tenni az emberekért.

Forrás: Élet Forrása Egyesület

A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. és az Élet Forrása Egyesület összefogva, közösen szervezzük meg és tesszük lehetővé a dolgozók családjukkal együtt tölthessenek el egy pihentető napot az Aquarius Élményfürdőben. A rendezvényünk két napos lesz elsején és másodikán mehetnek a szociális és egészségügyben dolgozók strandolni. A rendezvény megnyitója 10 órakor lesz megtartva július 1-én a fürdő területén. Podlovics Roland, a gyógyfürdő vezérigazgatója és csapata óriási lehetőséget ad a szociális és egészségügyi széfrában dolgozók számára. Már az első pár napban is több száz család regisztrált, és a regisztráció alapján közel 4000-en jelentkeztek már. Az egyesület támogatója, a Heaven Egészség és Szépség Klinika további nyereményjátékkal is készült a látogatók számára, melyre a helyszínen kerülhetnek be az érdeklődők, valamint a családokat kedvezményes kuponokkal is meglepjük.

