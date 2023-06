A pénteki nap mindenkinek ingyenes lesz, a helyiek kérésére Peter Sramek ad koncertet este hét órától, utána a fiatalabbakat a Children of Distance szórakoztatja. Szombaton sem kell belépőt venni az újfehértóiaknak és a tíz év alatti gyerekeknek, csak regisztráció szükséges a karszalaghoz.

– Szombat reggel főzőversennyel indul a nap, amire még lehet jelentkezni helyben készült ételekkel három kategóriában: gasztro-, Árpád-kori vagy meggyből készült finomságokkal. Kóstolójegyekkel megízlelhetőek majd az elkészült gasztro-remekek. Ráadásul testvértelepüléseink is elfogadták a meghívásunkat, így lengyel, partiumi, és kárpátaljai ízekkel is megismerkedhetnek a látogatók. Kuriózumnak számít az első alkalommal megrendezett újfehértói csergetés is – ajánlotta a polgármester, majd hozzátette: a rendezvény összeállításánál nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy minél szélesebb célcsoportot tudjanak megnyerni mind az életkori, mind a társadalmi összetétel figyelembevételével.

Kézműves foglalkozások, íjászbemutató, kirakodó vásár, népi játszótér, vidámpark, mesterségek bemutatója, és még számos egész napos programokkal, játékokkal várják szombaton a családokat is. Fúvószenekari felvonulás, mazsorettbemutatók, Aqua Manó Party gyerekműsor, zumba óra, Matyi és a hegedűs, Vzoy fellépése után derül majd ki, hogy ki lett a főzőverseny nyertese. Az eredményhirdetést követően 19 órától sztárok váltják egymást a színpadon: Best of Geszti élő, és a világhírű Haddaway.

KM