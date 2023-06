Vaja neve összefonódott a tárogatóval, a tárogatósok világtalálkozójával, azonban ezen a hétvégén nem a Vay család egykori birtokán, hanem Szerencsen a Rákóczi-várban csendül fel a már hungarikumnak számító hangszeren a melankolikus, bús-keserédes dallamok sokasága.

Előadások, koncertek

A vármegyénkhez közeli településen tartják ugyanis június 23–25. között a 26. Országos Tárogatós Találkozót. S ami közös a vajai és a szerencsi rendezvényben: mind a kettőnek házigazdája a vajai székhellyel működő Rákóczi Tárogató Egyesület. A megnyitóünnepség június 23-án 14 órától lesz a Rákóczi-várban.

A három nap során számos előadást hallhatnak az érdeklődők. Szó lesz többek között a reformtárogatók 125 éves történetéről, a hangszer technikai fejlődéséről, s a résztvevők azt is megtudhatják, a tárogató hogyan szerepel az irodalomban és a képzőművészetben. Az esti koncerten klasszikusok csendülnek fel tárogatón.

Még néhány program a hétvégi eseménysorozatból: szombaton 18 órától az abaújszántói református templomban lesz hangverseny, vasárnap pedig 9.30-kor a találkozó résztvevői tárogatós zenével köszöntik Szerencsen a református és a görögkatolikus templomnál az istentiszteletre érkezőket.

Még akár éjfélkor is

– A megnyitóünnepségre meghívtuk Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkárt, aki végül egyéb elfoglaltság miatt nem tud jelen lenni, de írt egy nagyon kedves, szép hangú levelet, amit majd felolvasok – tájékoztatta szerkesztőségünket a tárogatósok országos és világtalálkozójának fáradhatatlan és lelkes szervezője, a Nyíregyházán élő Nagy Csaba, a Rákóczi Tárogató Egyesület elnöke, aki a napokban vehette át a Magyar Művészetért díjat.

– Mint közismert, a tárogatós-világtalálkozót mindig Vaján tartjuk, az országosat pedig Szerencsen. A borsodi város könnyebb helyzetben van, hiszen jobban megközelíthető, és az elszállásolás is könnyebben megoldható. A Rákóczi-vár belső udvara egy zártabb tér, ha éjfélkor még ott szól a tárogató, nem zavar senkit sem.

– Mind a huszonhat találkozót én szerveztem. Tavaly, a huszonötödiken nagyon illusztris vendégünk volt, hiszen Kövér László házelnök nyitotta meg a találkozót. Nagyon jól érezte magát. Előzetesen arról tájékoztattak, hogy nem tud sok időt tölteni velünk, ahhoz képest négy teljes órát volt a táborban, és csak estefelé köszönt el tőlünk – folytatta Nagy Csaba.

Kakukktojás Ausztráliából

– Szerencsre most kifejezetten magyar tárogatósokat várunk, azonban csak lesz mégis egy kakukktojás is. Tavalyelőtt egy ausztrál tárogatós nem tudott elutazni hazánkba, s akkor azt ígérte, a következő rendezvényünkre – ha kisebb is, ha rövidebb is –, de elutazik.

– Most a történelmi Magyarország területéről várjuk a tárogatón játszó zenészeket: a reményeink szerint jönnek a Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből, a Partiumból, a Délvidékről, valamint hazánk valamennyi tájegységéről – tette hozzá a fő szervező.

MML