– A lovaglás a tábor egyik fő programja, ám ezen túl is számos élmény várja a fiatalokat – mondta el lapunknak Molnár Zoltán hadnagy, a vajai Honvédelmi Tábor egyik szervezője – a táborozókat szerda délután látogattuk meg. A hadnagy kitért arra is, hogy alaki gyakorlatok, airsoft-lövészet és túlélési gyakorlat is várja a fiatalokat.