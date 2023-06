– A lovaglás a tábor egyik fő programja, ám ezen túl is számos élmény várja a fiatalokat – mondta el lapunknak Molnár Zoltán hadnagy, a vajai Honvédelmi Tábor egyik szervezője – a táborozókat szerda délután látogattuk meg. A hadnagy kitért arra is, hogy alaki gyakorlatok, airsoft-lövészet és túlélési gyakorlat is várja a fiatalokat.

Fotó: Gazdag Mihály

– Alapvető túlélési ismereteket sajátítanak el, megtanulnak menedéket építeni, és azt is, hogyan kell eszközök nélkül tüzet gyújtani. Ez utóbbit csak szemlélőként, hiszen kiemelten fontos a biztonság – hangsúlyozta Molnár Zoltán, hozzátéve: a táborban katonás rend van, reggel 6-kor indul a fiatalok napja, de a visszajelzések alapján nagyon jól érzik magukat a gyerekek.

Fotó: Gazdag Mihály

Fotó: Gazdag Mihály

Részletes tudósításunkat hamarosan olvashatják.