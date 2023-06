Dr. Vinnai Győző a térség országgyűlési képviselője részletezte, hogy Tiszaeszláron a TOP Plusz forrásból újult meg ez a két útszakasz, de Magyar Falu Programból is sikerült korszerűsíteni belterületi önkormányzati kezelésű utat, önerőből járdát újítottak fel, és a Bashalom felé vezető útszakasz is biztonságosabbá vált.

– Büszkén mondhatom, hogy Magyar Falu Programból, belügyminisztériumi pályázatokból, uniós forrásokból a belterületi, négy számjegyű utakat sikerült megújítani. A helyi gazdaságfejlesztés után a közlekedési infrastruktúra modernizálása a legfontosabb számunkra, illetve a turisztika fejlesztése is nélkülözhetetlen ennek a térségnek, hiszen sok Tisza menti település is tartozik ebbe a választókerületbe. Ehhez viszont kellenek többek között ilyen korszerű utak – mondta országgyűlési képviselő, majd gratulált Tiszaeszlár polgármesterének, hogy ilyen gondos gazdája a településnek.

Töretlen lendülettel

Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke büszkén mesélte el, hogy ez az első TOP Pluszos beruházás átadó a vármegyében. A magyar kormány a költségvetésből megelőlegezte azokat a forrásokat, ami a TOP Plusz elindulásához szükségesek voltak. – Az a gazdasági fejlődés, ami a vármegyében is látható, bizakodásra adhat okot, hogy az uniós források után is lesz élet. Tíz éven belül elérjük azt a fejlettségi fokot, az Európai Unió általános fejlettségi fokát, hogy immár hazai forrásokból kell hasonló fejlesztéseket megvalósítani, mint ami most a TOP Pluszból jön létre. Azért újdonság ez a fejlesztés, mert eddig a TOP Pluszban belterületi útfejlesztésre nem lehetett pályázni – fejtette ki Seszták Oszkár, és felhívta a polgármesterek figyelmét, hogy továbbra is figyeljék a kiírásokat és sok sikeres pályázatot kívánt.

Jobb élet

Kocsis Máté országgyűlési képviselő, a Fidesz frakcióvezetője gratulált a beruházáshoz, majd arról beszélt, hogy miért nagy dolog egy ilyen útaszfaltozás.

– Sokan nem gondolnak bele abba, hogy a magyar kormány 2010 óta nem véletlenül követ egy jól meghatározható stratégiát, és nem véletlenül vállalta, hogy nemcsak a Magyar Falu Programon keresztül, hanem egyéb más módokon is mindent megtesz azért, hogy a magyar kistelepüléseket fejlessze. Emögött húzódik egy történelmi és szociológiai megfontolás és egy gazdasági szándék. A történelmi háttér az, hogy a pártállami időkben a nagyvárosokra koncentrált szocialista típusú iparosítás következtében a magyar falvak elnéptelenedtek, elöregedtek, és ami talán még kevésbé tették vonzóvá, hogy az állapotuk is leromlott. Az aktív munkavállalók, munkaképes korúak nagy részben elhagyták ezeket a településeket.

– Annak a felismerése, hogy a magyar vidék nem valaminek a széle, hanem ennek a nemzetnek a szíve, a közepe, ez talán a jelenlegi kormány egyik legnagyobb érdeme. Miután ez a felismerés megtörtént, nem maradt más hátra, mintsem meghirdetni azt, hogy a magyar falvak, települések magas minőségű, fiatalok számára is vonzó és olyan életet biztosítsanak, ahol nemcsak dolgozni lehet, hanem gyermeket is szívesen vállalnak. Akár a közlekedést, akár az infrastruktúra bármely más területét tekintve teljes értékű, városias, de a városi létnél magasabb minőségű életet lehessen élni. Tiszaeszlár ebben jár élen saját óvodával, iskolával, folyamatosan megújuló utakkal. Ez az aszfalt amin most állunk annak a szimbóluma, hogy sem a magyar kormány, sem a magyar falvak vezetői nem hagyják elveszni a kis településeket. Azt gondolom, hogy a magyar megmaradásnak, a minden értelemben vett egészséges magyar életnek és magyar jövőnek is ez az alapja – fejtette ki Kocsis Máté, és azt kívánta, hogy sok ilyen beruházásban legyen még része Tiszaeszlárnak, ami nemcsak az életminőséget javítja, hanem a gyarapodást is és a helyben maradás erősítését is meghozza a település számára.

A történelmi egyházak képviselői megszentelték, megáldották az új útszakaszt, majd az illusztris vendégek közösen vágták át a szalagot.

