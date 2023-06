Mint hírportálunkon is beszámoltunk róla, a nyíregyházi önkormányzat egyik korábbi döntése alapján 2023. július elsejétől tovább növekszik a fizetéses parkolók száma a megyeszékhelyen. A város több pontján találkozhatunk immár új automatákkal, valamint táblákkal.

Szerdán a NyírVV munkatársai a Malomkertben szerelték fel a fizetős parkolókat jelző táblákat.

Fotó: Bordás Béla

A korábbi közgyűlési rendelet módosítása értelmében 2023. július 01. napjától a fizető parkoló zónák bővülnek városunkban, melyről részletesen az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket:

A 44/2006 (XI.28.) közgyűlési rendelet 2022. szeptember végi módosításakor sor került a fizető parkoló zónák bővítésének elfogadására is. Az I. övezetbe tartozó parkolási zónát északi irányba terjesztettük ki, míg a II. zóna több irányba is bővült. A bővítésekhez szükséges – jogszabály által előírt - felmérések minden esetben lakossági kérésre alapozva történtek meg. Ezek eredményeképpen az I. zónában 6 utca, illetve útszakasz került bevonásra, míg a II. zónában 13 utca az alábbiak szerint:

I.zónában:

Kossuth u. 51-59. előtt

Körte u. tömbbelső

Epreskert u. (Krúdy Gyula Gimnázium előtt)

Homok sor

Sarkantyú u.

Ferenc krt. 27-45. sz. mögött

II.zónában:

Pacsirta utca

Kígyó utca – ABC előtti terület

Debreceni utca (Hatzel tér – Kígyó utca közötti szakasz)

Hatzel tér (Debreceni utcától nyugatra eső része)

Dohány utca

Vasvári P. u. – Őz köz tömbbelső

Őz utca az Őz köz 32. számig

Őz köz (Árok u. – Északi krt. között)

Bessenyei tér 3-4. belső udvar

Szent I. u. 63-69. mögött – Erzsébet ABC mellett

Ady E. u. a Szántó Kovács János utcáig

Szántó K. J. u. (Ady E. u. – Szántó K. J. u. által határolt terület belső parkolói)

Zenta u.

Fotó: Bordás Béla

Az újonnan bevont területek minden esetben már meglévő fizető zónákhoz csatlakoznak. Mivel egy-egy parkolócsoport fizetőssé tétele technikai feladatokat is jelent, a tényleges fizetőssé válás csak 2023. július 1. napjától történik meg. Az eltelt idő alatt 20 db új- ill. felújított parkolójegy kiadó automata beszerzésére írtunk ki közbeszerzési eljárást. Ezek az automaták elkészültek, a héten valamennyi telepítésre kerül. Az automatákon kívül elkészültek a szükséges KRESZ táblák is, melyek kihelyezése is meg fog történni a héten.

A fizető parkoló övezetek bővítésével 1429 db parkolóval lett több a NYÍRVV Nonprofit Kft. által üzemeltetett fizető parkolók száma. Így július 1-től több mint 5300 db fizető parkoló üzemeltetéséről gondoskodunk.

Az újonnan bevont területeken lakóknak természetesen lehetőségük van lakáskörnyéki bérlet vásárlására, amennyiben valamennyi – a rendeletben meghatározott - feltételnek megfelelnek.

„7 § (6) a) Lakáskörnyéki bérlet minimálisan negyedéves időtartamra, magánszemély tulajdonában, illetve használatában lévő gépkocsira az üzemeltető, használó állandó lakcíme közvetlen közelében található fizető parkoló körzet használatára váltható. A lakáskörnyéki parkoló bérlet kiváltásának feltétele, hogy a személygépjármű forgalmi engedélyében szereplő lakcím megegyezzen a lakáskörnyéki parkoló bérletet kiváltó személy lakcímet igazoló hatósági igazolványában szereplő állandó lakóhellyel vagy a tartózkodási hellyel. Olyan nem magánszemély tulajdonában lévő gépkocsira melynek üzemeltetője, használója magánszemély, szintén adható lakáskörnyéki bérlet az üzemeltető, használó állandó lakcíme közelében található fizető parkoló körzet használatára, amennyiben munkáltatója engedélyezte számára a személygépjármű magánhasználatát és erről igazolást is kiállított. A személygépjármű magánhasználatának engedélyezéséről szóló igazolást a 4. melléklet szerinti adattartalommal kell kiállítani és azt a lakáskörnyéki parkoló bérlet kiváltásakor be kell mutatni a NYÍRVV Nonprofit Kft. Parkolási Ügyfélszolgálatán. Egy lakcímre maximálisan 2db lakáskörnyéki bérlet adható ki, illetve 1 rendszámra csak 1db lakáskörnyéki bérlet váltható.”

Fotó: Bordás Béla