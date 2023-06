A Mandala Nyár programjain szocializálódók alighanem már kétségbeesetten hiányolták, hogy felnyíljon a zsilip az idei műsorfolyam előtt. S lám, megérte kivárni, hiszen kiderült, hogy ebben az esztendőben pontosan mettől meddig tart a változatos kínálat, és szinte teljesen összeállt a forgatókönyv is.

– Mivel a benyújtott pályázataink eredményhirdetése elhúzódott, nekünk is várnunk kellett a bejelentéssel. Nos, összeállt a 31. Mandala Nyár színes palettája: ezúttal zenés vígjáték, táncprodukció, komédia, operettest, történelmi játék és gyermekműsor is szerepel többek között a menetrendben – lapozott bele a műsorfüzetbe Bódis Gábor, a Mandala Dalszínház ügyvezetője.

Kovács Attila, a társulat oszlopos tagja a premierre fókuszált:

– Szigligeti Ede Liliomfiját Szente Vajk és Bolba Tamás újragondolta, a zenés komédiának augusztus 3-án lesz a szabadtéri premierje. Kőszínházban a napokban adtuk elő, a szabad ég alatt ekkor mutatjuk be először. Augusztus 6-án pedig megismételjük a darabot. Mint mindegyik programelemnél, itt is lesz esőnap: augusztus 9-e.

Bacskai Zsolt nem pusztán társulati tag, a dalszínház honlapját is ő szerkeszti:

– Eddig a mandaladalszinhaz.hu felületünkön tájékozódhattak az érdeklődők, hamarosan a mandalanyar.hu weblap is megnyílik. Szintén technikai újítás, hogy a jegyértékesítés, a beléptetés gördülékenyebbé válik, pénztárgéppel is készülünk az idei Mandala Nyárra, ahol a helyszíni jegyvásárlás pörgősebb lesz. Az online felület továbbra is rendelkezésre áll, emellett a Sky Travel Utazási Iroda és a Nyíregyházi TDM irodája is fogadja a jegyigénylőket.

Visszatérve a programra: július 14-én a Charley nénje zenés vígjáték lesz a nyitány, a darab rendezője Mikó István, aki színészi erényeit is csillogtatja. Július 22-én a Vidám Színpad lép fel: Neil Simon Ölelj át! című vígjátékával kedveskedik Götz Anna, Sajgál Erika, Kálid Artúr és Pusztaszeri Kornél. Július 28-án a S. Ö. R. (Shakespeare Összes Rövidítve) lesz a terítéken Kálloy Molnár Péter, Kálid Artúr és Gáspár András jóvoltából. Két nappal később a Magyar Nemzeti Táncegyüttes a Drakula táncjátékot mutatja be. A már említett Liliomfi következik a sorban augusztus 3-án és 6-án. A Rátonyi 100! operettestet stílszerűen a Rátonyi Róbert Színház viszi színre, fellép Teremi Trixi, Rátonyi Hajni, Benkő Péter, Heller Tamás, ifj. Rátonyi Róbert és Peller Károly augusztus 13-án. Hiszek egy hazában címmel zenés történelmi játékot ad elő a Mandala Dalszínház, a vendégművész Sasvári Sándor lesz. A 31. Mandala Nyár zárása gyanánt a Fábry-show különkiadása jelentkezik augusztus 24-én. Ez este nyolckor, a többi előadás fél kilenckor kezdődik. Két gyerekműsor még egyeztetés alatt van, így lesz teljes a kínálat.

