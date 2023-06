A közelmúltban rendezték meg a Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közhasznú Szövetségének közgyűlését, amit Virág Imre elnök nyitott meg, majd Fesztóry Sándor ügyvezető igazgató számolt be a szövetség 2022. évi munkájáról. Örömmel jelentette be, hogy vármegyénkben tavaly a horgászlétszám 1140 fővel növekedett, az előző évhez viszonyítva a felnőtt horgászok létszáma 884 fővel emelkedett. Így összességében Szabolcs-Szatmár-Bereg immár 29 168 horgásszal büszkélkedhet, s ez a létszám a vármegyei szövetség 64 egyesülete között oszlik meg. Az ügyvezető kitért arra is, hogy az elmúlt év fogási adatai miatt sem kell szégyenkezniük a horgászoknak. A résztvevők láthattak egy táblázatot a hasznosítás előtti 5 év (2012–2016) és a hasznosításba vétel utáni (2018–2022) időszak fogásairól. A kimutatásból kiderült, hogy jelentősen – mintegy 150%-kal – nőttek a fogások, és látszik az is, hogy milyen átrendeződés történt a különböző halfajok tekintetében. Sajnos a süllőfogások mennyisége jelentősen csökkenő tendenciát mutat, a harcsáké viszont jelentősen megnőtt. A szakemberek még nem tudják ennek az okát, de úgy tűnik, hogy a harcsa kezdi átvenni a süllő helyét. A fogások növekedéséhez természetesen a telepítések mértéke, gyakorisága is hozzájárult. 2022-ben közel 73 millió forint értékben került hal a szövetségi vizekbe. Gyérítették a kormoránokat

– Én a magam részéről nagyon büszke vagyok ezekre a számokra, úgy a fogási, mint a telepítési adatokra, mert azt mutatják, hogy eredményesen gazdálkodunk és jó irányba haladunk. A haltermelőktől vásárolt halak mellett még az ivadékmentésből is sikerült közel 450-500 kg őshonos halfajt megmentenünk a sekély vízállású holtágakból, és visszahelyeztük azokat a Tisza főmedrébe – fogalmazott az ügyvezető igazgató. Fesztóry Sándor szólt arról is, milyen sok kárt okoznak a kormoránok. – Mivel nagy értékű halállomány került az idén is a szövetségi vizekbe, így nagyon fontos volt azok megóvása. Ennek érdekében novemberben, decemberben, januárban nagyobb intenzitással, heti két alkalommal végeztünk kormorángyérítést, illetve szerveztünk riasztást a Tisza és a Szamos folyókon. KM

Horgászsportért kitüntetést vehetett át Iski Balázs, a Tiszai Vízirendészet tokaji őrsparancsnoka. Iski Balázs hosszú évek óta tevékenykedik a jelenlegi beosztásában, és fáradtságot nem ismerve, lelkiismeretesen segíti a szövetség munkáját, elsősorban a halőrzés területén. Ilku Béla, a Tisza-Rétköz Horgász Egyesület tagja. Ilku Béla horgász, halász és vadásztársasági elnök is. A háttérből segíti a szövetség elnökségének és szakbizottságainak a munkáját. A kormorángyérítéstől kezdve az élet szinte minden területén számíthatnak rá.

Tisztségviselői választás

A beszámolót követően tisztségviselőket választottak újabb 5 évre. Az elnöki posztra egyhangúlag kapott bizalmat Virág Imre. A szövetség alelnöke egy korábbi elnökségi tag, dr. Isaák László lett. Az elnökség tagja, egyben az Ifjúsági-Oktatási Szakbizottság elnöke továbbra is Biri Imre. Elnökségi tag, egyben a Verseny Szakbizottság elnöke Vass István Miklós lett. Elnökségi tagok: Oláh Károly, Dankó Mihály és az újonnan választott Nánási Sándor. A Víz-környezetvédelmi és Halgazdálkodási Szakbizottság elnökévé továbbra is Gura Mihályt választotta meg a közgyűlés. A Felügyelő Bizottság elnöke Szűcs Sándor, a tagjai Mandula Károly és Jakab János. Az országos küldöttek: Virág Imre, dr. Isaák László, Fesztóry Sándor.

Borítókép: A horgászok vármegyei szövetségének új elnöksége | Fotó: szövetség