– A lovaglás a tábor egyik fő témája, ám ezen túl számos program várja a fiatalokat – mondta el Molnár Zoltán hadnagy, a vajai Honvédelmi Tábor egyik szervezője, amikor meglátogattuk őket.

A vármegyében immár hat éve szerveznek hasonló táborokat, Vaján harmadik alkalommal ölthetik magukra a honvédelmi tábor feliratú pólót a gyerekek.

Megismerik a honvédséget

– A héten és a jövő héten Vaján, majd július 3-ától Nyíregyházán várjuk a gyerekeket, szintén két turnusban. A honvédelmi nevelés nagyon fontos célunk, a tábor keretében a legkisebbek is betekintést nyerhetnek a honvédség mindennapjaiba, ám azt nagyon fontos kiemelni, hogy nem kiképzésről van szó. Ez egy gyermektábor, aminek fő feladata a szórakoztatás. A két hét alatt összesen száz gyermek vesz részt a foglalkozásokon, ezen a héten 12–15 éves gyermekek táboroznak, míg a jövő héten a 15–17 évesek vehetnek részt változatos programokon – tudatta a hadnagy, aki azt is elárulta, a vajai táborban a lovaglás áll a középpontban, ami remekül igazodik a honvédség történelmi hagyományaihoz, elég csak a huszárokra gondolni.

Fókuszban a lovaglás

– A gyerekek minden délelőttje ezzel telik, a paposi lovardában van lehetőségük a lovaglásra. Van, aki teljesen kezdő, míg mások gyakorlottabbak, de a szakértő segítőknek hála mindenkinek remek kikapcsolódást nyújt ez a sport. A délutáni foglalkozások mellett katonai testnevelés is van, és a napirendet is szigorúan tartjuk, hiszen mégiscsak honvédelmi táborról van szó. Reggel hatkor ébresztő, majd frissítő testnevelés következik. A délelőtti programok után pihenő következik, majd jönnek a különféle katonai foglalkozások. Nagyon jók a visszajelzések, amit a rengeteg visszatérő ismerős arc is kiválóan bizonyít – hangsúlyozta Molnár Zoltán, hozzátéve: a tábor szerdai napján alapvető túlélési ismereteket sajátítottak el a gyerekek, megtanultak menedéket építeni, és azt is, hogyan kell eszközök nélkül tüzet gyújtani. Ez utóbbit csak szemlélőként, hiszen kiemelten fontos a gyerekek biztonsága.

Már több honvédelmi táborban is járt Kolozsvári Luca, aki Miskolcról utazott Vajára, hogy új szenvedélyének, a lovaglásnak hódolhasson.

Lapunknak elmondta, a testvére is volt a honvédség lovas táborában, és olyan nagy örömmel mesélt az élményeiről, hogy ő is kedvet kapott hozzá.

Hódolhat a szenvedélyének

– Kicsit fárasztó korán kelni, de egy katonai táborban vagyunk, vannak bizonyos kötöttségek és jól behatárolt napirend. Néha kicsit fárasztó a program, de ez is változó, a sok élmény miatt megéri ez a kellemes fáradtság – mesélte Luca, akinek több kedvenc programja is van a tábor kínálatában.

– A lovaglás abszolút favorit, de a héten csapatverseny is volt, ami nagyon tetszett. Többek között emiatt is vagyok itt, szeretek közösségben lenni, és új embereket megismerni, amire remek lehetőséget teremt egy ilyen tábor. Ez egy nagyon jó közösség, ha nem jöttem volna el, talán sosem találkozok ilyen érdekes emberekkel. Az airsoft-lövészet is nagyon tetszett, bár elsőre talán nem kifejezetten „lányos” dolog, nem vagyok ezzel egyedül, ráadásul ahogy látom, egyre több nő ölti magára a honvédség egyenruháját. Persze, a kötött napirend nem mindenkinek kedvező, nekem viszont kifejezetten tetszik, hogy stabil keretbe foglalva telnek a napok, és nem nekem kell kitalálni, éppen mit csináljak – tette hozzá.

Kolozsvári Luca azt is elmondta, a lovaglás nagy szenvedélye, kisgyermekként űzte ezt a sportot, aztán egy hosszabb kihagyás következett.

– Most arra is kíváncsi voltam, mi maradt meg a tudásomból, sok újat tanultam, és a közeljövőben mindenképpen többet szeretnék foglalkozni a lovassporttal. A jövőmet nem a honvédség kötelékében tervezem, de nagyon érdekel ez a világ, és az mindenképp jó, hogy többet tudhatok meg erről. Már nagyon várom a zárónapot, amikor egy lovas verseny is lesz. Nem díjugratásra, vagy egyéb extrém feladatra kell gondolni, egy akadálypályán haladunk majd végig párban, az egyik ember a lovon ül, míg a másik vezeti az állatot, és az nyer, aki a leggyorsabban körbeér.

MI