Nagy Balázs, a Nyírségi Turista Egyesület tagja több mint 15 éve vezet túrákat az országhatárokon innen és túl. Amikor a csoportjaival útnak indul, nemcsak azt tartja fontosnak, hogy minél több kilométer kerüljön bele a túrabakancsokba: igyekeznek felkeresni az adott térség történelmi emlékhelyeit, kulturális értékeit is. Nagyon szereti a Zemplént, és a Kárpátok vonulatait, de már a Mont Blanc csúcsát is meghódította. Poscastünkben többek között arról mesélt, hová érdemes elindulniuk azoknak, akik most kezdenek túrázni, szó esett arról, milyen erős közösséget alkotnak a túracsoportok és azt is elmondta, könnyű volt-e a kislányukat rávenni arra, hogy túrabotot vegyen a kezébe.