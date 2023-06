Fekete Évát nem kell a szomszédba küldeni egy kis kreativitásért. A Labor Café és a Helyi Szálak ötletgazdája, motorja a Tabulapláza Alapítvánnyal karöltve, barátai és önkéntesek segítségével újabb innovatív projektbe vágta a fejszéjét. Létrehozták a Körforgás kreatív műhelyt, ahol egyszerre népszerűsítik a tudatos adományozást és a hulladékcsökkentést, miközben jó ügyeket támogatnak. Hogy mindez mit takar, arról a fekete öves közösségépítő maga mesélt.

– Ezt a gyakorlatban úgy kell elképzelni, hogy bejön valaki hozzánk az adományával, ami a könyvtől a kaspóig, a hiányos pohár- és evőeszköz-készlettől a hímzett díszpárnáig, a bizsutól a festményig bármi lehet, és kiválaszthatja, hogy a megadott ügyek közül melyiket szeretné támogatni. Árcédula helyett a tárgyak itt bekerülnek egy adománysávba, a betérők pedig a felajánlásaikért cserébe választhatnak valamit a saját sávjukon belül – magyarázta Éva. Hozzátette: vannak fix ügyek, amik mögé beállhatnak az adományozók, ilyen a Labor Café nyitott közösségi tér, a Zöld Akciócsoport, ami Nyíregyháza zöldítéséért munkálkodik, a hajléktalanokat segítő Szeretetszendvics-akció és a Helyi Szálak Közösségi Alapítvány. Emellett kapnak egy polcot a vendégtámogatottak, melyek havonta váltják egymást.

Benne van a top háromban

– A helyi támogatható paletta bemutatása mellett a műhelyben a körforgásos gazdaságot, a fenntarthatóságot kívánjuk népszerűsíteni. Amikor hulladékcsökkentésről beszélünk, a legtöbben a szelektív gyűjtés és az újrahasznosítás fontosságát hangsúlyozzák, pedig ezek a hatékonysági listán legalul helyezkednek el. Az első a megelőzés, ami azt jelenti, hogy nem veszek rossz minőségű, rövid ideig funkcionáló, haszontalan és javíthatatlan dolgokat. Hatékonyságát tekintve a top háromban van a továbbadás. Ha van egy tárgy, amire nekem már nincs szükségem, de más még használhatja, megpróbálhatom eladni, vagy megszabadulhatok tőle úgy, hogy közben támogatok egy jó ügyet.

– Ezt a körforgásos modellt szeretnénk közelebb hozni a városlakókhoz úgy, hogy a hozzánk bekerült adományokat a műhelyben egy helyi művész szakmai vezetése mellett újragondoljuk. Összeállítunk tematikus ajándékdobozokat is, ezáltal kontextusba kerülnek a second hand tárgyak, és egy kis kreativitással új életet kezdhetnek valaki másnál. A cél, hogy rávilágítsunk a felelős vásárlás fontosságára – meg kell értetnünk az emberekkel, hogy ha valamit megvesznek, gondoskodniuk kell annak utóéletéről is. És ha olyan dolgot kapnak, amire nincs szükségük, akkor ne az legyen az első, hogy lomtalanításkor megszabadulnak tőle vagy beteszik a rászorulóknak szánt adománygyűjtőbe, hogy aztán ők se használják semmire, és így is, úgy is a szeméttelepen végezzék. Ezek a tárgyak egy kis rásegítéssel, szellemes, kreatív plusztartalommal még keringhetnek egy kicsit a körforgásban, újra és újra gazdára találhatnak – hangsúlyozta Fekete Éva.

Legyen tiszta és használható

A Körforgás kreatív műhelyt a belváros szívében alakították ki, jelenleg az adománygyűjtő fázisban tartanak, de lassanként megtelnek a polcok. S hogy mivel lehet gazdagítani az adományok sorát?

– Minél több olyan dologgal, amitől nem volt szívünk megválni, nem igazán használjuk, de másnak még jól jöhet. Ilyenek az evőeszközök, poharak, csészék – magányosan vagy készletben –, lakáskiegészítők a kispárnától a porcelánkutyáig, a szobanövények és kaspók, pólók, vászontáskák, ajándéktasakok és -dobozok, bizsuk, kalapok, sapkák, zoknik, vicces vackok, képek, festmények, terítők, függönyök és szőnyegek. A lényeg, hogy mind tiszta és használható legyen. Azt kérjük, hogy amíg nem alakul ki a rendszer, vegyék fel velünk a kapcsolatot a közösségi oldalainkon, és megbeszéljük a részleteket.

CsA