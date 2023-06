Fejlődő vidék

Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő a megnyitón azt mondta, mindig küzdeni fog azért, hogy a vidéki élet jó élet legyen, hogy legyenek szolgáltatások, közösségi terek, és azt érezzék az emberek: megbecsülik őket. – Balsát mindig egy kis ékszerdoboznak tartottam. Fontos a helyi gazdaságfejlesztés, hogy az embereknek legyen munkájuk, ami elfogadható jövedelmet biztosít, amiből meg lehet élni. Tíz év alatt egymillió új munkahely jött létre Magyarországon. A közfoglalkoztatottak száma csökkent, hiszen sokan az elsődleges munkaerő-piacon találtak munkát. A helyi infrastruktúra fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektetünk, mert fontos, hogy rendben legyenek a közintézmények, az utak, a járdák. Ez a posta nem csak egy befizetőhely, hanem közösségi térré is válik, ahol egy kicsit beszélgethetnek is a helyiek. Ami még nagy lehetőséget rejt magában, az a turizmus: szeretnénk, ha felfedeznék mások is, hogy milyen szép ez a környék, milyen attrakciók vannak itt. Kiemelt turisztikai övezetben van Balsa, ez az ágazat a munkavállalók 10 százalékát foglalkoztatja az országban. Sokszor összehasonlítják a városokat a vidékkel, kisebb falvakkal, azért fejlesztjük a vidéket, hogy az itt lakók jól érezzék magukat és egyre jobban éljenek – fejtette ki az országgyűlési képviselő

Kiss Ferenc elsőként vette igénybe reggel 8 órakor az új posta szolgáltatását. – Minden hónapban itt fizetem be a tv- díjat és egyéb csekkeket is. Mi nem szeretnénk átállni az internetes fizetésre, maradunk a csekkeknél. Nagyon szép az új épület, ez közelebb is van egy kicsit hozzánk – tette hozzá.

Takács Norbert 2016-tól postás, korábban Nyíregyházán és Ibrányban dolgozott. – A szolgáltatások ugyanazok, mint eddig, csak egy szebb, modernebb épületben vagyunk, és immár az önkormányzat alkalmazásában állok. Naponta 40-50 ember is megfordul itt, hó elején többen jönnek, amikor csekkeket kell fizetni, a hónap végén kevesebben. Nagyon gyors volt az átállás, így nem maradtak hosszú ideig szolgáltatás nélkül a helyiek – mondta.