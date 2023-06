Néhány napja beköszöntött a nyári szünidő, ami felhőtlen öröm a gyereknek, és fejtörés a szülőnek. Elsősorban most nem a gyerekek felügyeletének megszervezésére gondolunk, hanem arra, hogyan is teljen el a vakáció úgy, hogy az valódi érzelmi töltődést nyújtson. Sokszor halljuk: mennyire fáradtak, kimerülnek a gyerekek a tanév végére, sajnos többen panaszkodnak pszichoszomatikus problémákra, szorongásos tünetekre is. Éppen ezért nem mindegy, mit csinálnak az előttük álló bő két és fél hónapban, erről kérdeztünk pszichológusokat.

Most sokan mondhatják, régen ez is egyszerűbben ment. Annyira egyértelmű volt, hogy a családanya vagy az apa szabadságot vesz ki és együtt nyaral a család, a nagyszülők pedig besegítenek. Jó esetben kint a természetben fedezik fel a világot az apróságok. A nagyobbak osztálykirándulásokon, táborokban vesznek részt, a kamaszok a kortársakkal „lógnak”. Nincs ez másként ma sem, annyi különbséggel, hogy változik a világ, s benne a gyerekek is.

Semmittevés, pihenés

– Már az elején fontos leszögezni, nem mindegy milyen korosztályról beszélünk, sőt, egyénileg is eltérő a gyerekek igénye, érdeklődési körük és önállóságuk. Ezek mind-mind befolyásolják, milyen programokat írnak be a naptárba. Egy dolgot látni kell, a szünidő legelején szükség van semmittevésre, pihenésre, mert ha táborokkal nyitunk, ahol napirendet kell követni, alkalmazkodni kell egy csoporthoz, picit olyan érzése van a gyereknek, mintha folytatódna a suli – mondta el Oláh Gabriella szakpszichológus. Hozzátette, ez a fajta semmittevés persze ne jelentse azt, hogy teljesen szétcsúszik a napjuk, és mondjuk a háztartási feladatokba sem segítenek be, éppen ellenkezőleg, legyen minden napra valami teendőjük a nagyobbaknak.

– Egyszerű dolgokra gondoljunk: kitakarítani a lakást, felporszívózni, együtt elmenni a piacra, borsót fejteni, sajtot reszelni, állatokat etetni. Nem kell szigorú napirendhez ragaszkodni, azonban meg kell mutatni nekik, hogy az egyszerűbb fizikai tevékenységek is kikapcsolódást jelenthetnek – jegyezte meg a szakember.

– A tinédzserkor olyan időszak, amely a legjobban igénybe veszi mentálisan és érzelmileg is az embert. A kamasz évek a függetlenné válás idejét jelentik, amikor a fiatal feszegeti a határokat, s előfordulhat az is, hogy hirtelen 180 fokos fordulatot vesz a személyisége. Az addig visszahúzódó gyerekből kalandokat keresővé válik. A nyári szünetben is figyeljük őket, mert félő, hogy az online világban keresnek elfoglaltságot. Ahol a szülő-gyerek közti bizalom működik, el lehet engedni a fiatalt a haverokkal nyaralni, de legyen meg a kontroll, a visszacsatolás arról merre jár, mit csinál – fejtette ki gondolatait Oláh Gabriella, aki szerint a vakációban az a legjobb, hogy olyan dolgokra, családi programokra juthat idő, amire máskor nem jut.

– Ötletlista. Jómagam otthon is használom a családban, s ajánlani is szoktam másoknak, hogy készítsenek a családtagok közösen egy lajstromot, amit elővesznek, ha unatkoznak vagy programot keresnek. Mi szerepelhet a listán? Megint csak nem kell nagy dolgokra gondolni, s pénzbe sem kerül, hogy például elmenjünk biciklizni, tollaslabdázzunk, cseresznyét szedjünk a kertben. Jó móka a csillagvizsgálás, a sátorban alvás is. Számos olyan ténykedés létezik, ami kikapcsol, ami feltölt – adott ötletet a szakpszichológus. A tematikus táborokról elmondta: mindenképp a gyerek igényeinek és érdeklődési körének megfelelő tábort válasszunk, az pedig grátisz, ha egy osztálytárs vagy barát is ugyanoda jelentkezik.

Mit szabad és mit nem

– Az ideális, ha a nyár aktív és passzív pihenést is tartalmaz – ez a meglátása Tullner Gabriella szakpszichológusnak is, aki szerint sem szabad túlzsúfolni a nyarat, egy-egy nagyobb nyaralás után iktassunk be pihenőt. – A passzív és aktív szakasz váltakozásával elsajátítható az úgynevezett zsilipelés, amit a pszichológiában az átmenetek gördülékeny biztosítására használunk. Passzív pihenés lehet a tv-nézés vagy minimális „kütyüzés”, bárhogy is nézzük, ez már hozzátartozik ehhez a generációhoz, de az okoseszközökre szabjunk időkeretet. A zenehallgatás, kézműveskedés és olvasás szintén kikapcsol, megnyugtat, ezért érdemes a mindennapok részévé tenni. A mozgékonyabb fiatalok pedig, ha tehetik, sportoljanak sokat, lehetőleg társas formában, mert az a mentális és a szociális készségeiket is fejleszti. Az amolyan „ücsörgöm és csak úgy gondolkodom” időszak nagyon jó arra, hogy új ötletek pattanjanak ki az ember fejéből. A gondolkodás a kreativitás alapja – fűzte hozzá Tullner Gabriella, aki felhívta a figyelmet arra is, a vakáció, a hirtelen jött nagy szabadság csökkenti a fiatal veszélyérzetét. Egyesek úgy érzik: „miénk a világ”. Emiatt fontos, hogy újra elevenítse fel a szülő a szabályokat, hogy mit szabad és mit nem.