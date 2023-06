Dr. Magyar István a gyermekosztály intenzív részlegének részlegvezető főorvosa elmondta, az új eszközökkel olyan vizsgálatokat tudnak elvégezni, amelyekre eddig nem volt lehetőség. Olyan speciális vizsgálófejet és ehhez tartozó szoftvert vásárolhattak, aminek köszönhetően a gyermek kardiológiai vizsgálatokra van lehetőségük.

Mint elhangzott, a gyermekkardiológusok ezzel még részletesebben, még pontosabban tudják vizsgálni a gyermek szívét, fedezhetik fel az esetleges eltéréseket, amelyeket mind a diagnózis felállításakor, mind gondozás során tudnak használni. A másik egy ágy melletti gyors diagnosztikai eszköz, amellyel egy speciális laborvizsgálatot végeznek, a CRP-vizsgálat a gyulladásos folyamatokra utal. Ez a vizsgálat percek alatt megerősítheti a gyanút, hogy valamilyen fertőzés áll fenn a gyermeknél, s hamarabb elkezdődhet a megfelelő kezelés.

A köszönet szavai

A kezdeményezés kitalálóinak, a szervezőknek, s az abban résztvevő minden vadásznak mondott köszönetet Román István vármegyei főispán, aki hangsúlyozta, hogy a gyermekekkel foglalkozásnál nincs nemesebb cél. Az eszközbeszerzéssel pedig a gyermekeink gyógyulhatnak sokkal jobb körülmények között, sokkal hatékonyabban. A kezdeményezés nagyon jó üzenet az egész társadalom számára: odafigyelnek gyermekeinkre és egy olyan széleskörű összefogásra is felhívja a figyelmet, amely példaértékű és követendő – fogalmazott Román István, s a köszönet szavaival kezdte dr. Szabó Tünde is. Az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos, országgyűlési képviselő kifejtette: a kórházban kiváló szakemberek – orvosok, ápolók – gyógyítanak, az új eszközök pedig ezt a nagyon fontos munkát segítik. – A gyermekeink jelentik a jövőt, minden cél és minden támogatás, ami az ő életüket, gyógyulásukat és fejlődésüket segíti a legfontosabb. A vadászok pedig mindig azért vannak, hogy jól és jót cselekedjenek – emelte ki dr. Szabó Tünde.

Jó szívvel, jó kedvvel

A Felső-Tisza-vidéki Vadgazdák Szövetségének képviseletében Támba Miklós, a vármegyei jótékonysági vadászat egyik szervezője elmondta: 2022-ben négy helyszínen 118 vadász vett részt az eseményen, valamint 12 támogató is csatlakozott a kezdeményezéshez, így jött össze a 3,3 millió forintos adomány, amely bár kevesebb mint az előző évben, azonban a helyzet is megváltozott, sokkal nehezebb volt a szervezés. – Nekem különösen jól esik és mondhatom, hagyomány, hogy határon túli vadászok is csatlakoznak hozzánk, tizen felkerekednek a Felvidékről, mert itt akarnak lenni, részesévé válni az eseménynek. Az összetartozásunkat bizonyítjuk, s nemesebb célunk valóban nem lehet, mint az utánunk jövő nemzedékeket, gyermekeinket, unokáinkat arra nevelni, hogy gondoskodnunk kell egymásról, felelősséggel tartozunk egymásért a környezetünkért – mondta az erdei iskolát is üzemeltető erdész, majd megjegyezte: a vadászok jó kedvvel és jó szívvel adományoztak, s teszik ezt a jövőben is, sőt, az idei decemberi jótékonysági vadászaton, az összefogást nemcsak regisztrációval, de telefonon is lehet majd támogatni – tette hozzá. – Nemes célt szolgálunk, amelyre minden embernek megdobban a szíve, a gyermekek gyógyítására gyűjtünk adományt – mondta Támba Miklós erdész és vadász.