Na nem azért, mert szívesebben cserélné a nyugdíjas mindennapokat a korábbi mókuskerékre, csupán azért, mert a reléállomás épületében rendezhette be a Rádiómúzeumot, ahol ma is előszeretettel elbabrál-bütyköl egy-egy javításra szoruló berendezésen. Podcast-vendégünket a gazdag gyűjteményéről faggattuk, ami nemrégiben bekerült a nyíregyházi értéktárba is.