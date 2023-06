Június 2-án a tiszaszalkai Beregi Tiszahát HE a laposhadi Holt-Csarondánál, a nagyecsedi Ecsedi Láp HE a helyi jóléti tónál rendez meg versenyét a helybeli gyermekeknek. A Vasutas STE június 3-án az I. sz. Orosi-tónál rendezi meg versenyét. Jutnak versenyek június 4-re is. Vasárnap a szamossályi Holt-Szamos HE a Holt-Szamoshoz, a Réti Csík KSE a kocsordi Holt-Krasznához várja a gyermekeket. KM