A Vadászkamara vármegyei területi szervezete május végén rendezte meg a sóstóhegyi székházánál a hatodik őzbaktrófea-mustrát, amelyen a hagyományokhoz híven részt vett a nyírbátori Báthori István Vadásztársaság is. A civil szervezet elnökét, Prokob Jánost kértük meg arra, értékelje szerkesztőségünk számára az április 15-én megkezdődött őzbakvadászati szezont.

– Soha rosszabbat! – válaszolta lakonikus tömörséggel kérdésünkre Prokob János, aztán kitért a részletekre is.

– Nagyon enyhe telünk volt, s féltünk, mert a bak nem vette fel a takarmányozást olyan mennyiségben, mint a korábbi években. Ennek ellenére nagyon jó trófeasúlyokat értünk el.

– A trófeamustrára 23 agancsot vittünk el, s a trófeák átlagsúlya 380 gramm volt, vagyis szerintem jó évnek számít a 2023-as esztendő. Az elmúlt hetekben zömmel külföldi vadászok – főleg szlovákok – voltak a vendégeink. Akadt egy-két sportvadász, aki arra kért, hogy a kilövési keretünkből hagyjunk már bakot az üzekedés idejére is, mert szívesen visszajönnének hozzánk. Hat bakot meg is tartottunk augusztusra.

Népszerűbbek a rendellenesek

– Azért is jönnek szívesen, mert a vadászházunkat díjtalanul vehetik igénybe. Szeretik a környéket, az erdő sűrűjében és csendjében igazi pihenést jelent a vadászlak. Ráadásul szeretik az őzbakjainkat is, mert különleges agancsokkal rendelkeznek, amik egyre jobban keresettek a hozzánk érkezők körében. Nem minden esetben a nagy súlyú és a szabályos trófeákat keresik, hanem a rendelleneseket, az igazán érdekes agancsokat.

Vajon a vadásztársaság elnökének vannak-e élményei a mostani tavaszról? – kérdeztük Prokob Jánostól.

– Megmondom őszintén, nem volt még időm vadászni az idén. Lehetőségem lenne rá, hiszen a társaság minden évben megajándékoz a munkám után egy őzbakkal, de nem volt időm eddig terítékre hozni, meghagyom az üzekedés időszakára. MML

Borítókép: Sokan megcsodálták a Báthori István Vadásztársaság trófeáit |Fotó: M. Magyar László