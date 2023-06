Mi is így vagyunk ezzel, az egykori (Nyírtelekhez tartozó) jakusbokori iskolások. Eszünkbe ötlik, mennyi szépet és jót tanultunk itt. Ebben az ódon épületben faragtak belőlünk embert az egykori csodálatos tanítóink. Úgy gondoljuk, nekünk találkoznunk kell újra! Sajnos, tanítóink már csak emlékünkben élnek, s bizony nagyon sok társunk is eltávozott. A lényeg: létrehoztunk egy közösségi oldalt, mert 2023. augusztus 5-én egy találkozóra hívunk benneteket! Helye az egykori Tokaji úti „Nagy” iskola udvara lenne. Erre az alkalomra szeretnénk készíteni egy kis kiadványt is. Akinek vannak az egykori iskoláról emlékei, történetei, kérem, küldje el nekünk. Emellett, ha vannak az egykori iskoláról, tanítóiról, osztályokról, előadásokról, ünnepélyekről, ballagásokról, gyerekekről stb. képeitek, kérem juttassátok el azt is Hatvani Jánosnak vagy Dankó Mihálynak személyesen vagy e-mailben. Határidő: 2023. július 1. A telefonszámaink: +36-30/270-6890 és +36-20/466-0824.