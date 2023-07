Élvezik a szabadságot

Leviczki Mihály kérdésünkre azt is elárulta, szerdán a világhírű harci- és távlövő íjász, Mónus József érkezett a táborba, és az egész napját a kis táborozóknak szentelte.

– A gyerekeknek nagyon tetszenek a programok, rendkívüli szabadságot kapnak a tábor idejére. Ugyan vannak fix elemek, még sincsenek kötöttségek, hiszen egyszerre legalább nyolc foglalkozás fut. Ha az egyiket megunják, mehetnek a másik helyszínre, ahol felfrissülve kapcsolódhatnak be a munkába. Az ő mindennapjaikat már teljesen áthatja a technológia, kütyük között nőnek fel, de a tábornyitó napon mindig meghirdetem, hogy itt tilos napközben az okostelefont használni. Annyi élménnyel gazdagodhatnak és olyan értékekkel találkoznak nálunk, ami teljesen indokolatlanná teszi, hogy a telefonjukkal játszanak. Ez nem is okoz gondot, a gyerekek élvezik a foglalkozásokat. Látnia kellene mindenkinek, milyen örömmel faragják a fát, festik a mintás bútorokat, hogy példát mutathatnak a felnőtteknek is – hívta fel a figyelmet az elnök, aki azt is elárulta, a gyerekek alkotásait egész héten gyűjtik, majd a zárónapon egy kis kiállítás keretében mutatják meg a szülőknek.

Külföldről is érkeztek

– Jelenleg 42 gyermek van a táborban, négyen Kárpátaljáról jöttek, de Svájcból és Lengyelországból is érkeztek hozzánk. A tábor utolsó előtti napján a kézműves foglalkozások és a magyar népi hangszerek kapják a főszerepet, míg a zárónapon a Szent György Lovagrend haditorna- és solymászbemutatóját tekinthetik meg a résztvevők. Pénteken már a tábor zárására is készülünk, egy gasztronómia napot tartunk. Ilyenkor a gyerekek mindig együtt sütnek-főznek a felnőttekkel, majd közösen fogyasztjuk el a gulyáslevest és a krumplilángost. Az utolsó napon még bábelőadás is lesz a gyerekek örömére, majd este meggyújtjuk a tábortüzet, és egy évre elköszönünk egymástól – részletezte a hátralevő programokat Leviczki Mihály.

Mónus József, a tábor szerdai vendége egy igazi legenda, nincs ember a földön, akit harci- és távlövő íjászatban le ne győzött volna. Harminc világrekord fémjelzi a nevét, többek között az a 918 méteres lövés is, amiel abszolút világcsúcstartóvá lépett elő. Emellett tíz világbajnoki, négy eurázsiai és Európa-bajnoki címe is van. Átlőtte már a Niagara-vízesést és a Sydney Operaházat is.

Az eredményeit felsorolni is nehéz lenni, s ennek tükrében szinte hihetetlen, hogy 2006-ban fogott először íjat a kezébe.

A tudás hatalom

Mint mondta, sikereit az elhivatottságának, kitartásának köszönheti, de úgy véli leginkább a hite és nemzeti múltunk tisztelete segítette őt abban, hogy a világ legjobbja legyen.

– Sokat dolgozom azért, hogy a versenyek végén a győztesjogán emelhessem fel a magyar zászlót. Bejártam a világot Kínától Mongóliáig, Törökországtól az Egyesült Államokig, Kanadától Ausztráliáig. A magyar zászlót becsületét a világon bárkivel szemben megvédem, aki kiáll ellenem. Ma már nincs olyan íjász, aki kiállt ellenem egy versenyen, és én le ne győztem volna – hangsúlyozta Mónus József, aki előadásával a magyar történelem harcosainak világába kalauzolta el a gyerekeket.

– Aki tanul, az erőssé válik, és a nemzetnek erős emberekre van szüksége. Egyszer egy olyan országban jártam, ahol egy édesanya minden reggel útnak indította gyermekét az iskolába. Ehhez a kicsinek három órát kellett gyalogolnia az őserdőn keresztül kígyók és egyéb veszedelmek közepette, hogy aztán rongyos tankönyvekből szerezhesse meg a tudást. Nekünk és a hazai fiataloknak sokkal könnyebb dolgunk van, ám ezt meg kell becsülni. Arra kérem a gyerekeket, hogy akarjanak tanulni, hogy később erősek legyenek, és ennek az erőnek, a tudásnak a birtokában megmaradhasson nemzetünk – hívta fel a figyelmet Mónus József.