Még a szakmát is meglepte, hogy a Szavazz Magyarország legszebb erdejére! versenyben a Baktai-erdő mennyire népszerű, hiszen volt, hogy a 22 héten át tartó versengés első helyén állt, jelenleg az igen előkelő 2. helyen van 180 vokssal lemaradva a lilafüredi Zsófia-kilátó mögött és 200 szavazattal a debreceni Nagyerdő előtt.

Az Agrárminisztérium ez év februárjában indította a Facebook játékát, ahol az állami erdőgazdaságok jelölhettek 8-8 erdőt, melyek közül ki lehet választani a legszebbet. A szavazás résztvevői nyereményjátékban vehetnek részt, amelyen ajándékcsomagokat nyerhetnek, de ezen túl fontos üzenete is van a játéknak, bemutatni erdeinket, hazánk természeti kincseit.

Nyírerdő Zrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar Vármegyében nagyon sok természeti értékekben gazdag területet kezel. Az Agrárminisztérium Facebook szavazásának meghirdetésekor igyekeztünk ezek közül a legszebb erdőket kiválasztani. Nem voltunk könnyű helyzetben, hiszen a térségben élők is jól tudják, hogy minden egyes erdő más-más szempontból számít kiemelkedőnek – válaszolta megkeresésünkre Hidas Tibor. A Nyírerdő Zrt. vezérigazgatója hozzátette: minden állami tulajdonú erdészeti társaság 8-8 erdőt vagy turisztikai célpontot, látványosságot jelölhetett a versenyben. Vármegyénkből a nyíregyházi Sóstó-erdőt, a Baktai-erdőt és a tiszadobi ártéri erdőt nevezték.

Sóstó-erdő

Fotó: Nyírerdő Zrt.

Arra a kérdésünkre, hogy meglepetés-e, hogy a „kis” Baktai-erdőnk a 2. helyen áll a szavazásban, sokkal nagyobb, ismertebb erdőket is maga mögött tudva?

– Igen, és természetesen nagyon örülünk annak, hogy ilyen sok szavazatot kaptak a térségi erdőink. Erdőterületeket, természeti adottságokat összehasonlítani nagyon nehéz, kell ehhez némi lokálpatriotizmus is, hiszen minden erdőgazdaság gyönyörű helyszínekkel nevezett, amik érdemesek egy látogatásra – ismerte el Hidas Tibor. Arra a kérdésre pedig, hogy miért különleges a Baktai-erdő, nem is lehet röviden válaszolni.

A Baktai erdőtömböt alagútként fúrja át a 41-es főút, ez Északkelet-Magyarország egyik legszebb autósút szakasza. Az út két oldalán pihenést szolgáló - az alföldi fekvés ellenére – hegyvidéki hangulatú parkerdők helyezkednek el. A csaknem 340 hektár nagyságú Baktalórántházi-erdő Természetvédelmi Terület. A védett erdő, maradványa az egykoron a Nyírség homokterületeit borító hatalmas kiterjedésű gyertyános –, és gyöngyvirágos tölgyes társulásoknak. Ezeket az erdőket már a 19. század elejétől erdész szakemberek kezelték, az első írásos üzemterv majdnem száz évre nyúlik vissza. Az erdőtömb jelentőségére már a 20. század legnagyobb erdésze, Kaán Károly is felfigyelt. Egy helyen azt írta: „… a Nyírség számottevő és részben elegyetlenül gyertyánból álló faállományaiban, amilyenek Nyírbakta és Ófehértó vidékén találhatók, sok olyan árnyékot kedvelő növény fordul elő, mely másutt az Alföldön igen ritka, vagy egyáltalán nem található.” Az első védetté nyilvánítás 1954-ben történt, akkor egy 3 hektáros terület került természetvédelmi oltalom alá.

Flóra és fauna

A természetvédelmi terület déli részén az idős gyertyános-tölgyes egy része erdőrezervátum besorolást kapott. Az aljnövényzetére jellemzőek a hegyvidéki flóraelemek, a szagos müge, az árnyékvirág, és a hagymás fogasír. Kora tavasszal a vajvirág és néhány nőszöfű faj egyedei is megfigyelhetők a hazánkban honos orchidea fajok közül. Az erdőállományok a gazdag növényvilág mellett sok különleges állatnak is otthont nyújtanak. Változatos az erdőállományok rovarfaunája, az orrszarvú bogár, a kis és nagy szarvasbogár valamint több cincérfaj is képviselteti magát. Az itt élő emlősök között megtalálható a vaddisznó, az őz, a kisragadozók közül a nyest, a nyuszt, a borz, valamint a rejtett életet élő aprócska mogyorós pele. A különféle ragadozó madarak mellett fészkelő faj a fekete gólya, a fekete harkály, az egyéb fakopácsok, valamint a késő őszi és téli erdő csöndjét felverő hangos csuszka és a hallgatag fakusz is. Az itt előforduló fajok sokszínűsége kedvet teremthet egy látogatásra és nyugodt erdei sétára.