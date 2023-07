Mi is csatlakozunk a debreceni Természettár felhívásához. A nyári melegben tollas barátaink nehezen találnak vizet, ahol szomjukat olthatnák. Segítsünk nekik, helyezzünk ki itatót! Ha megfelelő méretű, nemcsak inni fognak belőle, hanem meg is mártóznak benne. Egy jó itató átmérője nem kisebb mint 40 centiméter, oldala 4-6 cm magas. Erre a célra megfelel egy műanyag cserépalátét, melyet naponta feltöltünk friss vízzel. Hálásan köszönöm a madárkák nevében is!

Szabolcsi Angyalok