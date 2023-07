A következő napokban igazi szaharai forróságnak nézünk elébe, és a tikkasztó hőségben – különösen a városi betondzsungelben – jólesik bekapcsolni az autónk klímaberendezését, hogy legalább a lámpánál várakozva hűsölhessünk egy kicsit. Ugyan a nyár első hónapja már eltelt, a június meglepően enyhe időjárást hozott, de sokan csak most döbbennek rá, hogy nem működik megfelelően a klíma. Általában a nyári „főszezonban” nem könnyű jó szakembert találni, aki orvosolhatná a problémát, de nem csak a hibásan működő berendezés okozhat gondot.

Rossz állapotú az autópark

Az autók légkondicionálója a rendszeres használat mellett elkoszolódhat, és bár a kellemetlen szagokhoz gyorsan hozzá lehet szokni, a magunk és utastársaink érdekében érdemes időt szentelni a tisztításra.

Az autóklímák karbantartásáról és leggyakoribb hibáiról Borsi András klímaszerelő mesélt lapunknak. A szakember elmondta, bár hőségriasztás van, és az óriási melegben többen használják autójuk klímaberendezéseit, a szervizben még sincs tolongás.

– A jelenlegi válsághelyzetben megcsappant a forgalom, csak azok jönnek hozzánk, akik hosszabb útra indulnak, és szeretnék, ha kiválóan működne az autójuk. Akik csak helyben használják a járművet, inkább spórolnak a javításon. A gépjárműpark általános állapota viszont borzasztó, gyakran olvasni, mennyire magas a hazai autók átlagéletkora, és a mellőzött karbantartások nagyon látszanak. Rengeteg klímakompresszor-hibával találkozunk, melyek javítása jelentős költséggel terheli a tulajdonosok költségvetését. Az emberek gyakran elfelejtik, hogy ahogy a kocsinak, úgy a klímaberendezésnek is van egy bizonyos szervizintervalluma, és mintegy kétévente érdemes a gázt és az olajat leszivattyúzni belőle, aztán kimosatni a rendszert. A tisztítás után lehet újratölteni a klímát friss gázzal és olajjal, ám ez sokszor kimarad. Ez a „feledékenység” vezet aztán a kompresszorhibákhoz, amik esetenként súlyos százezrekbe kerülhetnek – hívta fel a figyelmet Borsi András.

Télen is használjuk!

A szakembertől azt is megtudtuk, még mindig él az emberekben az a tévhit, hogy a légkondicionálót nem szabad télen használni, mert tönkremegy.

– Pontosan ezzel ártunk a rendszernek, hiszen a klímagáz szállítja a kenőanyagot, és ha nem használjuk, ez az anyag nem jut el a rendszer egyes részeihez, és meghibásodáshoz vezet. A klímák páramentesítő funkciója télen nagyon hasznos, ráadásul nem csupán „lefújja” a nedvességet a szélvédőről, de a levegőt is szárítja. Bátran használjuk tehát a klímát télen is, hiszen a páramentes szélvédő alapfeltétele a biztonságos vezetésnek, sőt a klíma ezt a funkciót meleg levegővel is képes ellátni. Így nem kell félnünk, hogy a téli mínuszokban a klímás páramentesítés tovább hűti az autó belterét. Sokkal jobban kell tartanunk attól, hogy a használaton kívüli berendezés elromlik, hiszen amikor a kompresszor meghibásodik, általában fémforgács jut a rendszerbe. Ha a szerviz csak félmunkát végez, és a kompresszorcsere alkalmával nem tisztítja ki a rendszert, akkor bizony az új kompresszor sem lesz hosszú életű – tette hozzá.

