Az idén is megrendezte a 22+ Zarándoklatot a Miskolci Egyházmegye. A lelkes 22 és 35 év közötti fiatalok Tokajból indultak útnak július 20-án, hogy aztán Nyíregyházát érintve a nemzeti kegyhelyünkre, Máriapócsra zarándokoljanak. A fiatalok pénteken értek a megyeszékhelyre, és bár már addigra jó néhány kilométer volt a hátuk mögött, megmászták a nyíregyházi Geri-dombot is.

Nyíregyháza egyik legmagasabb pontján beszélgettünk Orosz Atanázzal, a Miskolci Egyházmegye püspökével.

Félszázan zarándokoltak

Lapunknak elmondta, mint minden zarándoklatnak, a 22+-nak is az a célja, hogy a Jóistenhez megtérve valóban teljesebb értékű emberekként foroghassunk a társadalomban, a családunkban. Jobban megtalálhatjuk a helyünket a világban, de azt is tudatosítani kell, hogy e világon túl a mennyei hazánk is vár bennünket, és az Isten országához is tartozunk. A végső állmása a zarándoklatnak Máriapócs, ami a nemzeti kegyhelyünk, és összefogásra is biztat bennünket – árulta el lapunknak a megyéspüspök.

A résztvevő fiatalok többsége a Mária-tiszteletben nőtt fel, és égi édesanyánkhoz hazafelé is tartunk Máriapócsra – legalábbis mi mindnyájan így érezzük. A résztvevők száma 55–60 körül mozog, és bár a Miskolci Egyházmegyéből indultunk a legtöbben, Szerbiából, a Dunántúlról és a fővárosból is érkeztek hozzánk fiatalok. Akik a környékről származnak, azok sem csak itt csatlakoztak hozzánk: több olyan fiatalról tudok, aki Nyíregyházáról vagy Debrecenből visszautazott Tokajba, hogy már az első kilométerektől kezdve együtt zarándokolhasson velünk – hívta fel a figyelmet Orosz Atanáz.