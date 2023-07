A négykerekű csodák bemutatója mellett többféle versenyben is megmérettetnek az autósok: lesz zenei és kipufogó hangnyomásverseny – utóbbi benzin, dízel és motor kategóriákban –, kiderül, kié a legszebb verda és ki bír tovább kitartani egy méretes hangszórót (a győztes haza is viheti). Újdonság az ilyen rendezvényeken az elektromos rollerek kiállítása, Máriapócson azonban nemcsak felsorakoztatják a népszerű járműveket, ki is lehet próbálni azokat. KM