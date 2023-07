Magyarországon folyamatosan javul a nők foglalkoztatottsága, de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne kihívás nőként, anyaként helytállni a munkaerőpiacon. Erről beszélgettünk Rusinné prof. dr. Fedor Anitával, a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Karának dékánhelyettesével, akinek egyik kutatási területe a kisgyermeket nevelő anyák munkaerőpiaci helyzete. Abból az adatból indultunk ki, hogy jelentősen nőtt a foglalkoztatás mértéke hazánkban, vármegyénkben is sokat javultak az adatok, de ha megvizsgáljuk a területi különbségeket, akkor vannak olyan térségek – főleg az aprófalvas települések –, ahol van mit tenni a foglalkoztatáspolitika terén.



– A férfiakhoz képest azért nehezebb a nők munkavállalásáról beszélni, mert a gyermekvállalás és a munka egyensúlyának megteremtése általában a nők vállát nyomja. A kérdéssel a szociológia tudománya és a pszichológia egyaránt foglalkozik, ugyanis a munkaerőpiaci szerepek és a magánéletbeli szerepek közötti konfliktusok nagymértékben alááshatják a nők önbecsülését. Hozzá kell tenni, hogy a munkavállalás és az anyaság összeegyeztetésében nagyon sok területen tapasztalható előrelépés – jegyezte meg Rusinné prof. dr. Fedor Anita.

Tradicionális gondolkodás

Majd azzal folytatta, jelentős demográfiai átalakuláson megyünk át, ma Magyarországon a nők és a férfiak egyre későbbi életkorban vállalják az első gyermeküket. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb kimutatása szerint a nők átlagosan 29 éves korukban szülik meg az első gyermeküket, a férfiak 33 évesen válnak apává. Ez több problémát is felvet. Képzettségi és munkaerőpiaci szempontból örvendetes, hogy a nők egyre hosszabb ideig tanulnak, akár huszonéves koruk végéig felsőfokú végzettséget szereznek, további szakképzettségeket, ám ezáltal kitolódik a családalapítás. S ha később vállalják az első gyereket, annál kisebb a valószínűsége annak, hogy a kívánt második, harmadik vagy negyedik gyermek megszületik. Márpedig a magyar társadalom rendkívül család- és gyerekcentrikus – hivatkozott egy felmérésre a professzor, melyben ő is a kutatócsoport tagja volt.

– Azt látjuk, hogy a magyar társadalom családhoz, nemi és társadalmi szerepekhez fűződő attitűdje jellemzően hagyományos.

A tradicionális attitűd azt jelenti, hogy a férfiakra mint fő kenyérkeresőkre gondolunk, a nők pedig a gyermekneveléssel, a családdal kapcsolatos feladatokat viszik. Ugyanakkor a többség mégis a kétkeresős családmodellt tartja ideálisnak. Ennek egyrészt egzisztenciális okai vannak, másrészt a nők önmegvalósításának az igénye is benne rejlik, hiszen manapság mindenkinek megadatik, hogy megvalósítsa önmagát. Tehát a nők többsége dolgozik és gyereket nevel, egyetért ezzel az úgynevezett kétpillérű szerepvállalással – tudtuk meg a kutatótól, aki azt is elárulta, a felmérésben megkérdezték a kisgyerekes anyukáktól, hogyan gondolkodnak a gyermekgondozási szabadság hosszáról.

Egyéni és társadalmi hatások

Érdekes kimutatás született, mert míg a válaszadók 80 százaléka fontosnak és ideálisnak tartja, hogy 3 évig otthon marad az anyuka a kicsivel, addig a megkérdezettek 70 százaléka nyilatkozott úgy, hogy ettől hamarabb ment vissza dolgozni. Tudvalévő, hogy bizonyos szektorokban csak úgy tarthatja meg a kisgyerekes anya az állását, ha a gyermeket 1 vagy 2 éves korában bölcsődébe adja, ő pedig újra munkába áll, ugyanakkor a többség nem külső nyomásra, hanem elsősorban anyagi okok miatt tér vissza a munkaerőpiacra. – Azt is kimutatták, hogy a részmunkaidő csak egy bizonyos fokig megoldás, a részmunkaidőhöz társuló bér nyilvánvalóan alacsonyabb, mint ha 8 órában dolgozna az anya. A családbarát cégek már megoldást találnak arra, hogyan segíthetik az anyákat rugalmas foglalkoztatással vagy home office-szal. Az állami munkahelyeken és a versenyszférában is vannak pozitív példák, ez utóbbiban a bankszektort említhetem –mondta a professzor, s hozzátette: fontos észrevenni, hogy a nők nem egy homogén csoportot alkotnak, és vannak, akiknek nehezebb a helyzete a munkaerőpiacon is. – Például az egyedül élő anyák, akiknél nem érvényesül az úgynevezett partnerbónusz- hatás, ami annyit jelent, hogy ahol stabil munkaerőpiaci pozícióval rendelkezik a férj vagy az élettárs, ott a nő szabadabban dönti el, mikor megy vissza dolgozni, illetve a jövedelemkiesés kockázata nem fenyegeti, ha gyermeket vállal. Visszakanyarodva a foglalkoztatásra, fontos, hogy a nők úgy érezzék, nem kerülnek hátrányba, ha gyereket vállalnak és néhány évre kiszakadnak a munka világából – fogalmazott Rusinné prof. dr. Fedor Anita.

Zárásképp megjegyezte, a jelenlegi családpolitikai ösztönzők erősítik a családok gyermekvállalási kedvét, azonban megfigyelhető, hogy a magasan kvalifikált nők az átlaghoz képest (29 év) később szülik meg az első gyermeküket (40 év), tehát karrierben és családban is gondolkodnak egyszerre. Fontos tehát az is, hogy a családpolitikai ösztönzők ne menjenek szembe a nők foglalkoztatási perspektíváival, ezért a két szakpolitika (családpolitika, foglalkoztatáspolitika) eszközrendszerének együtt mozgását kellene megteremteni a jövőben.



