Az elmúlt vasárnap tovább folytatódott a Leveleki-víztározó északi gátján a Halcatraz-Aventus versenysorozat, a methodbajnokság első fordulóját rendezték meg. Mint Sveda Tamás főszervező az egyik közösségi oldalon hírül adta, az etetéseknek köszönhetően nagy számban megjelent a keszeg az északi gátnál, s már a fogások is arról árulkodtak, hogy a keszeg a fő hal, és nem a kárász. A szervezők és a horgászok a leginkább talán annak örültek, hogy megjelentek a víztározó gyöngyszemei, a hatalmas dévérek is.

A bónuszhalakból sem volt hiány, több 10–14 kilogrammos amur és 9–11 kilogrammos ponty is horogra akadt. Sőrésné Varga Ildikó az utolsó 10 percben akasztotta meg a halát, illetve a fárasztás után partra is hozta a termetes pontyot, igazolva, hogy a gyengébbik nem is megállja a helyét a vízparton. Még nem dőlt el semmi a horgászok között, vasárnap, július 30-án ugyanis következik a második forduló, lehet még csatlakozni.