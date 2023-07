A beregi ékszerdoboz falucska idegenforgalmának hagyományos helyi értékeket kínáló Baráth Vendégház és Panzió adott otthont az egyesület ökotermesztésben és biotermék-előállításban elkötelezetten tevékenykedő tagjainak. A közelről és távolról érkezett szakemberek munkaebéd keretében tárgyalták meg a Keleti Kapu Ökoter­mesztők Egyesületének helyzetét, valamint a tennivalókat.

Észrevételek sokasága

– Méhészek, kertészek, növénytermesztők, vegyes profilú családi vállalkozások képviselői köszöntötték egymást a „Baráth Terített Asztal” körül. Az élet minden területéről érkezettek az észrevételek sokaságát zúdították egymásra. Érdekvédelem, érdekképviselet, érdekérvényesítés témakörében a rugalmatlan árszabályozás volt a fókuszban, a szemes termények, a méz, a dió, egyéb kereskedelmi termékek hektikus ártorzító viszonyainak heves taglalása emelte a jelenlévőkben az adrenalinszintet – számolt be szerkesztőségünknek a hangulatos taggyűlésről az elnök, dr. Ratkos József. – A nyolcvanas évek hajdani bioegyesületének egyik megálmodója, Németh Sándor bemutatta Baktalórántháza-közeli családi vállalkozását, a Bio Flóra Tanya Panziót, ami autentikus szakmai tanfolyamok oktatóbázisaként is működik.

– Élénk érdeklődés kísérte dr. Kelemen Béla életmódkutatót, Tarpa település szerelmesét és egykori polgármesterét, aki az ősi beregi gyümölcsök, köztük is a nemtudom szilva különleges beltartalmi értékeinek felmutatására szegődött.

Az életminőség javítása

– A tákosi taggyűlésünk egyik legfontosabb témája az volt, hogy az életminőségünk javítása érdekében a szabad­időnket családi, rusztikus környezetben töltsük el. Ezért határoztunk úgy, hogy a két fentebb említett panzió bevonásával kínálatot fogalmazunk meg az egyesületi és klaszter tagjaink számára.

A rendezvényen a 2022. évi gazdasági mérleg beszámolójának elfogadása után a tag­gyűlés résztvevői több olyan határozatot hoztak, amelyek a szervezeti egység erősítését szolgálják. A Keleti Kapu Ökotermesztők Egyesülete számára az év legnagyobb megmérettetése következik, ugyanis részt vesznek a 81. OMÉK-on, s annak keretében rendezik meg a XXIII. Földész Fórumot illusztris előadókkal és szakmai érdeklődőkkel.

GB