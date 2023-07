– Vannak kint utasaink Rodoszon és Korfun is. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert előbbiek a sziget déli részén, Faliraki környékén nyaralnak, s nemcsak mi, hanem a legtöbb magyar utazási iroda is erre a részre utaztat, a Rodoszt választó utasok 80-90 százaléka ott nyaral – mondta érdeklődésünkre Bicsérdy Rita. A nyíregyházi Sky Travel Utazási Iroda tulajdonosával és vezetőjével a mediterrán térségben tomboló erdőtüzek kapcsán arról beszélgettünk, veszélyben vannak-e a magyar turisták, s hogy mi a teendő, ha óvatosságból mégsem a kiszemelt helyre szeretnének elutazni.

Biztonságban vannak

– A magyar utasok nagy számban, de biztonságban vannak Rodoszon. Az a szerencse a szerencsétlenségben, hogy a sziget északi része, ahol a tüzek már több mint egy hete pusztítanak, szörfös paradicsom, így viszonylag kevés honfitársunk úti célja. Voltak utasaink, akik kint voltak júniusban azon a részen, de szerencsésen hazaértek, minden rendben volt, jól érezték magukat – tette hozzá a szakember. – A külügyminisztériumnál minden utasunkat nyilvántartják, az utazási irodának ez az óriási előnye azokkal szemben, akik önállóan utaznak. Nekik azt javasoljuk, ha olyan országba utaznak, amelyiknek valamely térségét érinti az erdőtűz, mindenképp regisztráljanak a konzuli szolgálaton – tanácsolta Bicsérdy Rita.

Korfu és Kréta is népszerű

– Azok körében, akik ezután fognak indulni, érzékelhető egyfajta bizonytalanság: utazzon, ne utazzon, válasszon más helyet? Olyan helyre semmiképp nem utaztatunk, ahol bárki veszélyben lehet – hangsúlyozta az utazási iroda vezetője. Hozzátette: szerencsére olyan utasuk sem volt, akit a tűz miatt vagy a tűz közeléből kellett volna hazahozniuk. Akik már itthon vannak, azok például Korfuról úgy jöttek meg, hogy a kint tartózkodásuk alatt nem is tudtak arról, hogy tűz van, mert a sziget másik részén volt a baj. – Helyi idegenvezetőkkel dolgozunk, így percre pontos információkat tudnak adni, szükség van-e bármilyen eljárásra az utasok érdekében. Nagyon fontos, hogy valaki tudjon arról, hogy oda utaztunk, aki akár intézkedni is tud. Megtudtuk azt is, hogy a vármegyei turisták körében most Korfu és Kréta a nagy sláger, amiben szerepet játszik, hogy ezekre a szigetekre Debrecenből közvetlen repülőjáratok indulnak, ami erősíti az utazási kedvet.

Tikkasztó a hőség

– Bevallom őszintén, aggódom. A gyerekeim maguknak szervezték, hogy barátokkal együtt szombaton elindulnak Görögországba. Athénba mennek, s bár ott nincs tűz, de óriási a hőség. A 40-44 fokban semmire nem lesz erejük, ráadásul ahogy olvastam, a turisztikai látványosságoknál lerövidítették a nyitvatartási időt, a nap legmelegebb óráiban minden régészeti lelőhelyet bezárnak, az Akropoliszt is – mesélte el Nagy Edit, aki kérte a gyerekeit, hogy inkább augusztus végén menjenek, akkor már nincs ilyen tikkasztó kánikula, ám a fiatalok beleélték magukat a nyaralásba, és utaznak. – Felnőtt emberek, anyaként adhatok tanácsot és aggódhatok, hogy épségben hazaérjenek. Tudom, hogy a görög szigeteken az erdőtüzek messze vannak Athéntól, ám az utóbbi évek tapasztalataiból tudjuk, egy pillanat elég a katasztrófához, ahol pedig 40 fok körüli hőség van, ott nagyobb a veszély is.

A tűz vis maior helyzet

– Arra sajnos fel kell készülni, hogy bármilyen természeti katasztrófa – ciklon, vulkánkitörés, tűz, földrengés – bármikor bekövetkezhet, s ezek vis maior helyzetek. – A vis maior nem igényel semmilyen elbírálást vagy kártérítést az utazási irodák részéről, viszont emberileg megértjük a helyzetet, és a legtöbb iroda keresi annak a lehetőségét, hogy más desztinációra, más időpontra tudjanak átfoglalni az utasok, azonban kevés a szabad hely – mutatott rá az utazási iroda vezetője, hogyan próbálnak segíteni.

