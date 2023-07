Munkagépek hangjától hangos Nyíregyházán a Belső körút, László utca és nagykörút kereszteződése. Az autósok lassú, 30 km/órás sebességgel közelítik meg a munkaterületet, ahol jelentős fejlesztés ér hamarosan a végéhez. Hétfő délelőtt itt tartott helyszínbejárást a megyeszékhely polgármestere, dr. Kovács Ferenc egyeztetett a kivitelezővel, a konzorciumi partner képviselőivel, majd a sajtónak elmondta: két fejlesztési sorozat metszéspontja ez.

– Egyrészt a Bujtosi tavakból egy gyönyörű városliget lett, ami nagyon sokakat csábít ide, másrészt egy tíz éve megkezdett csomópontfejlesztési program nagyon fontos része ez. Itt egy jelzőlámpás forgalomszabályozással kiépített kereszteződés készül, s azt is láthatjuk, hogy többletsávok épülnek – mutatott a munkaterületre a városvezető.

– Ezzel megoldódik, hogy a nagykörútról jobbra be- és jobbra kikanyarodhassanak a járművek, valamint egy-egy balra nagyívben kanyarodó sáv is megépül. Természetesen gondoltunk a gyalogosok biztonságos átkelésére, valamint a kerékpárosoknak is akadálymentes lesz az átvezetés – sorolta a fejlesztés legfontosabb elemeit dr. Kovács Ferenc.

– Jelenleg ötven százalékos a készültség, ez a látványosabb rész. A nehezebb közműátépítések megtörténtek, s a kivitelező tájékoztatása szerint pár hét múlva már a közlekedők is birtokba vehetik az új és biztonságos, a közlekedés folyamatosságát nagyban segítő csomópontot. A tervek szerint augusztus közepétől zavartalan lesz itt a forgalom – hangzott el a határidőkről.

A városvezető beszélt arról is, hogy sokakban felmerült, miért nem körforgalmat építettek a kereszteződésbe. Kiderült, a nagykörúton – aminek a bezárása is rohamléptekkel halad, s hónapokon belül elkészül – nem volt erre lehetőség.

– A nagykörút Nyíregyháza belső körgyűrűje, ami lámpás, szabályozott, ezt nem lehetett megtörni, továbbá a körforgalomépítés szabályainak sem felel meg ez a kereszteződés – fejtette ki dr. Kovács Ferenc.

A beruházást nem csak a nagy forgalom indokolta, hanem az is, hogy a jövőben minél kevesebb baleset történjen itt. A közlekedésfejlesztésre elnyert mintegy 850 millió forintos, száz százalékban támogatott, vissza nem térítendő uniós forrásból ez a kereszteződés 170 millió forintból épül meg. Ami már a 19. átépített és felújított csomópont Nyíregyházán – tette hozzá a polgármester.